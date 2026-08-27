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Réforme du BEPC : les notes de classe comptabilisées à hauteur de 40 %

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 août 2026 à 18h58min
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Une vue de la réunion présidé par la ministre de l'Education nationale Camelia Ntoutoume © D.R.
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Le mardi 25 août 2026, Libreville a abrité une importante séance de travail dédiée à une éventuelle réforme du Brevet d’études du premier cycle (BEPC). Présidée par Camélia Ntoutoume Leclercq, ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique, cette concertation s’inscrit dans une volonté de moderniser les parcours scolaires.

Réunissant un panel représentatif composé de partenaires sociaux, d’associations de parents d’élèves et de hauts cadres du secteur, la réunion avait pour objectif d’harmoniser la vision des différents acteurs. Cette démarche consultative intervient dans un calendrier précis : l’Approche par les compétences (APC) franchit cette année une étape décisive en s’implantant en classe de 3e, ultime niveau du cycle de l’école de base.

La recherche d’un consensus apparaît fondamentale pour réussir cette transition éducative. Face aux mutations des méthodes d’apprentissage, l’adaptation des outils de sanction des études devient une priorité partagée par l’ensemble de la communauté éducative.

Le contrôle continu au centre des nouvelles pistes

Parmi les réflexions présentées figure une révision substantielle de la pondération de l’examen. L’architecture envisagée s’appuierait sur l’introduction du contrôle continu à hauteur de 40 % pour les notes obtenues durant l’année scolaire, complétée par 60 % attribués aux épreuves finales du BEPC.

Selon l’Inspecteur Général des services au Ministère de l’Éducation nationale, Joachim Ondjila, un tel rééquilibrage offrirait une meilleure cohérence globale avec la philosophie de l’APC. « Les notes de classe compteront à hauteur de 40 %, contre 60 % pour l’épreuve du BEPC proprement dite. Dans notre système, il existait cette absurdité où un élève obtenait son BEPC tout en redoublant la classe de 3ᵉ. Ce n’est pas cohérent : dès lors qu’il a validé les compétences requises, cet élève ne doit pas redoubler. », a-t-il fait remarquer. 

En valorisant le travail régulier des apprenants tout au long de l’année, cette modalité permettrait d’atténuer le stress des épreuves couperets et d’évaluer plus fidèlement l’acquisition réelle des compétences.

La formation des enseignants comme levier de réussite

Toutefois, la réussite d’une telle mutation pédagogique repose sur la préparation des acteurs de terrain. Le directeur général de l’Institut pédagogique national (IPN), Adrien Makaya, a souligné l’importance cruciale de l’accompagnement du corps professoral. Des sessions de formation continue sont ainsi programmées dès la rentrée administrative du 31 août afin de faciliter l’appropriation des nouveaux curricula et des manuels scolaires. Comme l’a précisé le responsable de l’IPN, les programmes ne prennent tout leur sens que lorsqu’ils sont opérationnalisés par des supports adéquats et des enseignants bien préparés.

Bien que ces pistes de travail suscitent un réel intérêt, la réforme demeure à ce jour au stade de la concertation. Les propositions continuent de faire l’objet d’examens rigoureux avant toute prise de décision définitive.

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Henriette Lembet

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