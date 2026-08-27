Cemac : Serge Zeng Ango parmi «les 10 jeunes qui font l’Afrique centrale de demain»

Ecouter l'article

Le Gabon figure en bonne place dans le dossier consacré aux « 10 jeunes qui font l’Afrique centrale de demain », publié dans le numéro 21, juillet-août 2026, du magazine Ceux qui font l’Afrique. Parmi les profils retenus, Serge Zeng Ango est présenté comme l’un des jeunes cadres gabonais dont le parcours conjugue expertise financière, haute administration et engagement politique. Comptable et auditeur de formation, ancien directeur de cabinet adjoint auprès de la présidente du Sénat de la Transition, il revendique un triptyque qu’il place au cœur de son parcours : « Compétence – Travail – Probité morale ».

Le portrait que lui consacre le magazine met en lumière une trajectoire construite à l’intersection de plusieurs univers. Celui de la technique, d’abord, avec une formation en audit, contrôle de gestion, management financier et comptable. Celui de l’administration ensuite, où Serge Zeng Ango a progressivement développé une expertise en finances publiques, statistiques et gouvernance. Celui de la politique enfin, à travers un engagement ancien au sein de l’Union Nationale, parti auquel il reste associé dans une période de recomposition profonde du paysage politique gabonais.

Une formation financière au service de l’action publique

C’est à Dakar que Serge Zeng Ango construit une part importante de son socle académique. Il y obtient notamment un BTS, une licence en audit et contrôle de gestion ainsi qu’un master en management financier et comptable. Selon Ceux qui font l’Afrique, il y exerce également comme responsable administratif et financier adjoint chargé du suivi fiscal et comptable au sein du Groupe d’Études, de Recherche et d’Appui au Développement.

De retour au Gabon, son parcours professionnel se diversifie. Enseignant vacataire en fiscalité et comptabilité, chargé d’affaires entreprises à l’Union Gabonaise de Banque, ingénieur statisticien-économiste au ministère de l’Économie puis auditeur-superviseur au cabinet FIDUCIA agréé CEMAC, Serge Zeng Ango accumule des expériences qui renforcent son profil de technicien des chiffres. Cette expertise sera ensuite mobilisée dans la haute administration, notamment lorsqu’il devient directeur de cabinet adjoint auprès de Paulette Missambo, alors présidente du Sénat de la Transition.

Un cadre politique formé dans la durée

Mais le profil de Serge Zeng Ango ne se résume pas à l’administration. Militant de longue date de l’Union Nationale, il fait ses premières armes dans les structures de jeunesse du parti. Il gravit progressivement les échelons, de représentant provincial de l’Estuaire à coordonnateur national adjoint, avant d’intégrer le Bureau national en 2019.

En novembre 2021, lors du congrès électif de l’Union Nationale, il est élu secrétaire exécutif adjoint chargé de la jeunesse sur la liste conduite par Paulette Missambo. Le magazine souligne également son rôle dans l’organisation de plusieurs rendez-vous politiques majeurs du parti, notamment le deuxième congrès extraordinaire de mai 2023 à Oyem, puis le troisième congrès extraordinaire du 15 mars 2025 à Libreville.

Au fil de cette ascension, il devient secrétaire exécutif adjoint chargé de la jeunesse, de l’innovation et du numérique. Ceux qui font l’Afrique insiste particulièrement sur son travail d’implantation politique dans la commune de Ntoum et le département du Komo-Mondah, territoire historiquement associé à feu Casimir Oyé Mba, dont il est présenté comme l’un des héritiers politiques locaux.

Entre continuité politique et nouvelle génération

Élu conseiller municipal dans le premier arrondissement de Ntoum en 2025, Serge Zeng Ango appartient désormais à cette génération de cadres qui cherchent à conjuguer technicité administrative et engagement politique. Le magazine le décrit comme un responsable capable de dialoguer avec différentes sensibilités tout en conservant ses convictions, notamment dans le contexte de la Transition et du soutien apporté par l’Union Nationale à Brice Clotaire Oligui Nguema.

Son profil se distingue ainsi par une progression sans rupture brutale : engagement associatif, formation financière, expérience bancaire, administration publique puis responsabilités politiques. Une trajectoire qui correspond précisément au fil conducteur du dossier de Ceux qui font l’Afrique : identifier les jeunes cadres, entrepreneurs, responsables publics et figures émergentes qui commencent à peser sur les transformations de leurs secteurs.

À travers Serge Zeng Ango, le magazine met donc en avant un profil gabonais construit moins sur la surexposition que sur l’accumulation méthodique d’expériences. Dans une Afrique centrale en quête de renouvellement de ses élites, son parcours illustre une tendance de fond : celle d’une nouvelle génération qui entend faire de la compétence technique un levier d’accès aux responsabilités publiques.