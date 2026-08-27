Tchibanga : Giovani Boulingui, porte-parole d’Ensemble pour le Gabon remis en liberté

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L’actualité politique et judiciaire gabonaise s’est accélérée ces dernières vingt-quatre heures. Inquiet mais vigilant, le parti Ensemble pour le Gabon (EPG) s’est exprimé publiquement ce jeudi 27 août 2026 afin de faire la lumière sur la situation de son porte-parole, Giovani Boulingui, confronté à une récente convocation judiciaire. Selon le communiqué de cette formation, ce dernier a bel et bien été libéré à la suite de son audition au parquet.

Tout a débuté la veille, mercredi 26 août 2026, lorsque Giovani Boulingui a été officiellement convoqué par l’antenne locale de la Direction générale des Recherches (DGR) basée à Tchibanga. À la suite de cette première convocation par les services de recherche, le porte-parole politique a été conduit et entendu devant le parquet ce jeudi 27 août.

L’issue de cette audition tant attendue a finalement apporté un premier soulagement à ses partisans : le porte-parole d’EPG a été immédiatement remis en liberté. Toutefois, la procédure judiciaire suit son cours. Selon les informations communiquées par sa formation politique, le dossier s’oriente désormais vers un examen formel qui devrait prochainement se tenir lors d’une audience publique.

Réaction d’EPG : vigilance, droits de l’homme et État de droit

Face à ces développements à rebondissements, l’organisation Ensemble pour le Gabon a immédiatement réagi en publiant une déclaration officielle datée de Libreville. Tout en prenant formellement acte de la mise en liberté de son porte-parole, le parti politique ne compte pas relâcher son attention quant au déroulement de cette instruction.

Dans son communiqué, EPG souligne qu’il « prend acte de cette évolution et demeure attentive aux suites judiciaires de cette affaire, ainsi qu’aux conditions dans lesquelles celle-ci sera examinée ».

Au-delà de ce simple suivi procédural, l’organisation politique saisit l’occasion pour réitérer fermement ses principes fondateurs et ses exigences en matière de justice. Le parti a ainsi rappelé avec force son « attachement au respect des droits et libertés, à la présomption d’innocence et aux principes fondamentaux de l’État de droit », estimant que chaque citoyen doit bénéficier des garanties constitutionnelles et légales imprescriptibles.

Un suivi attentif dans l’attente de la suite judiciaire

Alors que le regard de la communauté politique reste tourné vers les prochaines étapes de ce dossier judiciaire, la direction d’EPG promet la plus grande transparence. La formation a assuré qu’elle « continuera de suivre cette procédure avec la plus grande attention et communiquera, en temps utile, tout élément nouveau et vérifié ».

Pour l’heure, aucune précision n’a encore été apportée sur la date exacte de la future audience ni sur la nature précise des griefs examinés. Le dossier Giovani Boulingui demeure donc sous haute surveillance de la part de ses pairs et des observateurs de la vie politique gabonaise.