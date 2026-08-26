Derniers articlesFAITS DIVERS

Libreville : bloqué au poste de contrôle de Nyali, un bébé succombe avant d’atteindre l’hôpital

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 août 2026 à 21h38min
2 471 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
La route barricadé par les populations après le drame © D.R.
Ecouter l'article

Une tragédie qui aurait pu être évitée a secoué la population du quartier Nyali dans le 5ᵉ arrondissement de Libreville. Selon des informations recueillies auprès de proches, un bébé de neuf mois serait décédé après que ses parents auraient été retenus à un poste de contrôle de la Police nationale alors qu’ils se précipitaient vers l’hôpital pour une urgence médicale.

Selon le témoignage d’un proche, tout aurait commencé en milieu d’après-midi, entre 15 heures et 16 heures. L’enfant, pris d’une violente fièvre, aurait vu son état de santé se dégrader rapidement. Face à cette situation critique, les parents auraient décidé d’emmener d’urgence leur nourrisson vers une structure hospitalière en l’occurrence l’hôpital de la coopération Égypto-Gabonaise. Cependant, leur trajet se serait interrompu brutalement au niveau d’un poste de contrôle routier installé au carrefour Nyali.

Sous prétexte d’un manque de pièces d’identité de la mère, les agents auraient bloqué le véhicule. La détresse des parents n’aurait pas suffi à faire fléchir les policiers, qui auraient exigé le paiement immédiat d’une somme de 15 000 FCFA pour laisser repartir la famille.

Des exigences financières fatales

Selon le récit d’un proche de la famille, l’intransigeance des agents aurait fait obstacle à l’évacuation sanitaire. « Le père a fait comprendre que c’était un cas grave, que l’enfant ne se sentait pas bien et qu’ils allaient à l’hôpital. Il a demandé qu’on les laisse partir. Mais ils ont exigé de payer l’infraction. Il a proposé 2 000 francs, puis 10 000 francs qu’il avait sur lui, mais ils ont refusé. Ils l’ont fait descendre du véhicule et l’ont retenu au poste. », a-t-il confié. 

Pendant de longues minutes, alors que la santé du bébé s’effondrait, les policiers auraient maintenu leur pression financière. Les supplications de la mère, restée dans la voiture avec l’enfant au plus mal, n’y auraient rien changé. Les précieuses minutes perdues dans cet engrenage auraient été irréparables : le nourrisson aurait succombé avant d’avoir pu recevoir les soins requis.

Le racket policier pointé du doigt

Ce drame remet en lumière le problème du racket des usagers de la route par certains agents. En privilégiant l’extorsion de fonds sur l’assistance à personne en danger, les forces de l’ordre engagées sur place porteraient une lourde responsabilité dans la mort de cet enfant.

À l’heure actuelle, la famille traverserait cette épreuve dans l’attente de démarches officielles, comme l’indique ce proche. « Le chef de poste a dit qu’il a déjà fait le compte-rendu à sa hiérarchie pour éclaircir ce qui s’est passé. Nous attendons désormais les autorités et l’ambassade pour que justice soit faite. », a-t-il indiqué. 

Face à ce drame, une manifestation spontanée a été enregistrée au carrefour Nyali pour réclamer l’ouverture d’une enquête impartiale et des sanctions exemplaires contre les agents impliqués.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 août 2026 à 21h38min
2 471 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : le suivi-évaluation, un véritable outil de pilotage pour le FPBG !

26 août 2026 à 22h02min

Déguerpissements à Libreville : Quand l’État sanctionne un désordre urbain qu’il a lui-même engendré

26 août 2026 à 21h08min

Trafic de cuivre : le gouvernement met en garde les opérateurs économiques

26 août 2026 à 19h10min

Ntoum : trois membres d’une même famille tués dans un accident à Bikélé

26 août 2026 à 15h39min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page