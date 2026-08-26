Libreville : bloqué au poste de contrôle de Nyali, un bébé succombe avant d’atteindre l’hôpital

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Une tragédie qui aurait pu être évitée a secoué la population du quartier Nyali dans le 5ᵉ arrondissement de Libreville. Selon des informations recueillies auprès de proches, un bébé de neuf mois serait décédé après que ses parents auraient été retenus à un poste de contrôle de la Police nationale alors qu’ils se précipitaient vers l’hôpital pour une urgence médicale.

Selon le témoignage d’un proche, tout aurait commencé en milieu d’après-midi, entre 15 heures et 16 heures. L’enfant, pris d’une violente fièvre, aurait vu son état de santé se dégrader rapidement. Face à cette situation critique, les parents auraient décidé d’emmener d’urgence leur nourrisson vers une structure hospitalière en l’occurrence l’hôpital de la coopération Égypto-Gabonaise. Cependant, leur trajet se serait interrompu brutalement au niveau d’un poste de contrôle routier installé au carrefour Nyali.

Sous prétexte d’un manque de pièces d’identité de la mère, les agents auraient bloqué le véhicule. La détresse des parents n’aurait pas suffi à faire fléchir les policiers, qui auraient exigé le paiement immédiat d’une somme de 15 000 FCFA pour laisser repartir la famille.

Des exigences financières fatales

Selon le récit d’un proche de la famille, l’intransigeance des agents aurait fait obstacle à l’évacuation sanitaire. « Le père a fait comprendre que c’était un cas grave, que l’enfant ne se sentait pas bien et qu’ils allaient à l’hôpital. Il a demandé qu’on les laisse partir. Mais ils ont exigé de payer l’infraction. Il a proposé 2 000 francs, puis 10 000 francs qu’il avait sur lui, mais ils ont refusé. Ils l’ont fait descendre du véhicule et l’ont retenu au poste. », a-t-il confié.

Pendant de longues minutes, alors que la santé du bébé s’effondrait, les policiers auraient maintenu leur pression financière. Les supplications de la mère, restée dans la voiture avec l’enfant au plus mal, n’y auraient rien changé. Les précieuses minutes perdues dans cet engrenage auraient été irréparables : le nourrisson aurait succombé avant d’avoir pu recevoir les soins requis.

Le racket policier pointé du doigt

Ce drame remet en lumière le problème du racket des usagers de la route par certains agents. En privilégiant l’extorsion de fonds sur l’assistance à personne en danger, les forces de l’ordre engagées sur place porteraient une lourde responsabilité dans la mort de cet enfant.

À l’heure actuelle, la famille traverserait cette épreuve dans l’attente de démarches officielles, comme l’indique ce proche. « Le chef de poste a dit qu’il a déjà fait le compte-rendu à sa hiérarchie pour éclaircir ce qui s’est passé. Nous attendons désormais les autorités et l’ambassade pour que justice soit faite. », a-t-il indiqué.

Face à ce drame, une manifestation spontanée a été enregistrée au carrefour Nyali pour réclamer l’ouverture d’une enquête impartiale et des sanctions exemplaires contre les agents impliqués.