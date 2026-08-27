Tchibanga : le porte-parole d’Ensemble pour le Gabon placé en garde à vue

Ecouter l'article

Le parti politique Ensemble pour le Gabon (EPG) a annoncé, dans un communiqué rendu public ce mercredi 26 août 2026, l’interpellation et le placement présumé en garde à vue de son porte-parole, Giovani Boulingui. Une mesure qui fait suite à une convocation qu’il aurait reçu des services de sécurité locaux.

Selon le communiqué diffusé par la formation politique, Giovani Boulingui a répondu le mercredi à 13 heures à une convocation émanant de l’antenne locale de la Direction générale des Recherches (DGR) à Tchibanga. Toutefois, la démarche administrative semble avoir rapidement pris une tournure plus lourde.

Citant des éléments transmis par la famille du responsable politique, EPG indique que « M. Giovani Boulingui aurait été placé en garde à vue à l’issue de son audition ». Une mesure coercitive qui n’a pas encore été officiellement confirmée par les autorités judiciaires ou sécuritaires. Le parti précise ainsi demeurer « dans l’attente d’une confirmation officielle des autorités compétentes concernant cette mesure, ainsi que de la communication de ses motifs, de son fondement et des faits précis qui seraient reprochés » à son porte-parole.

Inquiétude et principes démocratiques

Face à ce développement, Ensemble pour le Gabon n’a pas caché son agacement et « exprime néanmoins sa vive préoccupation face à cette nouvelle privation de liberté touchant l’un de ses responsables ». La formation monte au créneau pour dénoncer une procédure qu’elle estime contraire aux règles élémentaires de la justice institutionnelle.

Dans une mise au point ferme, le parti rappelle qu’« en démocratie et dans un État de droit, la privation de liberté ne saurait devenir un préalable à la recherche des faits ». Pour EPG, l’ordre des procédures doit impérativement être respecté : « L’enquête doit permettre d’établir les faits. Elle ne doit pas servir à justifier, après coup, une arrestation. » À travers ce rappel, le mouvement exhorte les autorités compétentes à faire toute la lumière sur ce dossier, à garantir le respect rigoureux des droits de M. Boulingui et à clarifier promptement la situation.

Appel au calme et à la vigilance

Malgré la gravité des faits dénoncés, l’état-major d’EPG cherche à éviter toute escalade ou débordement sur le terrain. Le parti invite explicitement « l’ensemble de ses membres, sympathisants ainsi que l’opinion publique à faire preuve de sérénité, de vigilance et de responsabilité ».

Assurant qu’il suit cette affaire « avec la plus grande attention », le bureau politique d’Ensemble pour le Gabon a promis de revenir vers l’opinion publique dans les prochaines heures pour transmettre tout élément nouveau et vérifié.