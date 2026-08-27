Recensement 2026 : le Gabon compte désormais 3,5 millions d’habitants

Ecouter l'article

Après un examen minutieux des données collectées sur le terrain, la Cour constitutionnelle a définitivement homologué ce jeudi 27 août 2026 les résultats du Recensement général de la population et des logements (RGPL). Le Gabon compte désormais 3 518 621 habitants. Cette validation marque le terme d’un long processus démographique, réajusté après les observations formulées par la Haute Juridiction le 24 août dernier.

Pour parvenir à cette homologation, les juges constitutionnels ont passé au crible les rapports transmis par le gouvernement, tout en auditionnant une vaste chaîne d’acteurs institutionnels et territoriaux : gouverneurs, préfets, maires, mais aussi chefs de cantons et de villages. Une approche globale qui visait à garantir la fiabilité du décompte national.

L’Estuaire, épicentre de la poussée démographique

L’analyse de la nouvelle cartographie territoriale met en lumière un déséquilibre saisissant. La province de l’Estuaire s’affirme plus que jamais comme le poumon du pays, concentrant à elle seule 2 184 908 habitants, répartis entre 1 125 301 hommes et 1 059 607 femmes. Bien loin derrière cette hyper-concentration urbaine autour de la capitale, le Haut-Ogooué et l’Ogooué-Maritime complètent le podium avec respectivement 297 100 et 292 652 résidents.

Dans le reste du pays, les écarts restent marqués. Le Woleu-Ntem franchit la barre des 240 000 âmes soit 242 029, suivi de la Ngounié 159 404 et du Moyen-Ogooué 105 703. À l’inverse, l’hinterland présente des densités nettement plus faibles : l’Ogooué-Ivindo pointe à 93 482 habitants et l’Ogooué-Lolo à 75 128. En bas de tableau, la province de la Nyanga ferme la marche, s’affichant comme la région la moins peuplée du territoire avec seulement 68 215 résidents.

Entre défis logistiques et corrections de terrain

Si la Cour a estimé que le déroulement global des opérations était satisfaisant, son arrêt n’en reste pas moins assorti de plusieurs réserves. Les magistrats ont souligné d’importantes contraintes logistiques ayant entravé le travail des agents recenseurs dans l’arrière-pays, citant notamment le manque de moyens de transport adaptés et la dégradation de nombreuses voies d’accès en période d’intempéries.

L’institution a également pointé des erreurs méthodologiques locales, à l’image du département de Ndougou (Ogooué-Maritime), dont les habitants avaient été comptabilisés par les équipes déployées dans la Nyanga voisine. Une anomalie rectifiée par le gouvernement, qui a tenu à rassurer sur l’absence de confusion dans le découpage final des secteurs.

Ce nouvel instantané démographique témoigne d’un bond spectaculaire en l’espace d’une décennie. Initialement prévue pour 2023 puis reportée, cette campagne de dénombrement révèle une trajectoire fulgurante : depuis le dernier recensement de 2013, qui établit alors la population à 1 811 079 habitants, le Gabon a quasiment doublé son nombre de résidents.