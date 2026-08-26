Trafic de cuivre : le gouvernement met en garde les opérateurs économiques

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Face à la multiplication des sabotages et au pillage des infrastructures nationales, le gouvernement a décidé de hausser le ton. Ce mercredi 26 août 2026, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a convoqué d’urgence les acteurs de la filière métallurgique. Il était question lors de cette rencontre d’adresser une mise en garde solennelle aux professionnels du secteur et stopper la saignée.

C’est en présence du ministre de l’Économie, Thierry Minko, et du directeur général des Douanes ainsi que des principales entreprises de recyclage installées dans la zone d’investissement de Nkok, notamment la Chaudronnerie du Gabon, Métalico et Sogametal que s’est tenu cette rencontre qui intervient dans un contexte de recrudescence des sabotages opérés dans le cadre du trafic cuivre, désormais surnommé l’« or rouge ».

Réseaux téléphoniques décapités, liaisons électriques sectionnées, équipements ferroviaires détériorés : l’ampleur des dégâts matériels est colossale. Mais au-delà des pertes financières pour les opérateurs, c’est l’ensemble du pays qui subit les répercussions de ces actes de vandalisme. Les coupures d’Internet à répétition paralysent les administrations, freinent l’activité des entreprises et perturbent brutalement le quotidien de la population. Pour les autorités, la barre du tolérable a été franchie.

La filière du recyclage sous haute surveillance

Si les voleurs agissent sur le terrain, c’est l’existence de filières clandestines de rachat et d’exportation qui alimente le trafic. Le coordinateur de l’action gouvernementale a tenu à le rappeler sans ambiguïté : la responsabilité des acheteurs et receleurs est tout aussi engagée que celle des exécutants. Le gouvernement soupçonne certains circuits d’écouler frauduleusement ces matériaux précieux vers l’extérieur du pays sous couvert d’activités de recyclage légitimes.

Arsenal judiciaire et verrouillage douanier

La riposte s’annonce sévère. Hermann Immongault a officialisé le lancement d’actions judiciaires ciblées pour remonter et démanteler l’ensemble de la chaîne criminelle, des exécutants jusqu’aux commanditaires. En parallèle, la réplique opérationnelle est immédiate. Instruction a été donnée aux services douaniers de renforcer sur-le-champ l’inspection des conteneurs destinés à l’exportation. Ces contrôles, désormais systématiques, visent à étouffer le trafic à la source en bloquant la sortie des métaux volés du territoire national.

En combinant traque judiciaire, fermeté réglementaire et maillage douanier strict, le gouvernement entend sanctuariser les infrastructures stratégiques du Gabon et assainir durablement le marché local des métaux.