Népal : près de 270 morts dans de violentes inondations

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C’est une tragédie d’une ampleur considérable qui s’est produite ce mercredi 26 août 2026. Des torrents d’eau boueuse, comparables à un tsunami, ont ravagé le district de Nuwakot au Népal, près de la frontière chinoise avec le Tibet. Les flots ont tout emporté sur leur passage : habitations, immeubles et infrastructures, comme le rapporte le site d’information de TV5Monde. À ce jour, le bilan provisoire fait état d’au moins 270 morts et de plus de 1 300 personnes disparues.

Le Népal est frappé par une catastrophe d’une rare violence qui laisse le monde sous le choc. Le bilan humain s’est encore alourdi ce jeudi 27 août. Plusieurs touristes et ressortissants étrangers figurent parmi les victimes, poussant les autorités à déclarer l’état d’urgence face à la gravité de la situation.

Un bilan humain particulièrement lourd

Alors que les premières estimations faisaient état de 180 morts, le bilan officiel est rapidement passé à 270 victimes décédées et plus de 1 300 disparus, selon les autorités locales. Par ailleurs, 579 touristes, dont 393 ressortissants étrangers, sont activement recherchés.

Selon le Bureau népalais du tourisme, parmi les disparus figurent notamment 178 Indiens, 65 Américains, 53 Ukrainiens, 51 Malaisiens, 33 Britanniques, 25 Canadiens, 15 Australiens, 12 Israéliens et 4 Français. De son côté, la police locale indique être sans nouvelles de 28 de ses agents depuis le début des intempéries.

L’effondrement d’un glacier à l’origine du drame

Selon une étude menée par l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS), cette catastrophe aurait été provoquée par l’effondrement d’un glacier. L’impact a été si violent qu’il a généré une secousse sismique de magnitude 5,2 et déclenché plusieurs glissements de terrain.

Du côté chinois de la frontière, 558 personnes sont également portées disparues (dont 260 étrangers) et trois décès ont été confirmés pour l’instant. Les opérations de secours et de recherche se poursuivent activement, tandis que les autorités se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés.

Eliakim Mombo Ngoma