National-Foot : la LINAFP s’explique sur la gestion des 2,8 milliards de FCFA de subvention

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Le climat s’apaise progressivement au sein de la communauté du ballon rond national. En réponse directe au courrier transmis le 18 août 2026 par l’Association des clubs de D1 et D2 au sujet d’allocations non encore perçues, la Ligue Nationale de Football Professionnel (LINAFP) a tenu à apporter un éclairage circonstancié. Selon les informations rapportées par Le Sportif.info, la Ligue a formellement détaillé la situation financière et le niveau d’exécution de la subvention étatique allouée au championnat.

Pour rappel, les prévisions financières retenues lors de l’assemblée générale ordinaire fixaient la subvention de l’État à un montant total de 2,8 milliards de FCFA. Cette enveloppe globale découlait des concertations tenues en janvier 2026 au Palais des Sports, sous la houlette du ministère chargé des Sports. Dès le mois de mars suivant, la LINAFP soumettait à sa tutelle son plan de répartition, prévoyant entre autres 60 millions de FCFA pour la médecine du sport, ainsi que des dotations allant de 25 à 75 millions de FCFA pour les vainqueurs et dauphins des deux divisions.

Cependant, l’instance souligne qu’en l’absence de la publication officielle de l’arrêté de mise à disposition des fonds, le montant final effectivement attribué pour l’exercice 2026 demeure soumis à confirmation.

Un processus d’apurement largement engagé

Loin de toute situation d’impasse, le bilan comptable dressé par l’organisation fait état d’une avancée significative dans l’exécution des dépenses. Sur l’enveloppe de 2,8 milliards de FCFA, un total de 2,318 milliards a déjà été intégralement exécuté. Le montant restant se divise entre une part en cours d’exécution s’élevant à 350,553 millions de FCFA et un solde final de 130,814 millions de FCFA.

La LINAFP indique d’ailleurs que les sommes destinées au préfinancement des bilans médicaux des joueurs ainsi qu’aux primes de titre des clubs champions entrent précisément dans la phase d’exécution actuelle. Les démarches administratives et les bordereaux d’expression de besoins ont été formellement déposés dès le début du mois de juillet, consécutivement à la clôture des compétitions.

Un appel à la sérénité avant la reprise

Dans ce contexte, l’instance organisatrice exhorte les responsables de clubs à la patience et au sang-froid alors que se profilent les préparations de la saison 2026-2027. Tout en reconnaissant la légitimité des attentes, la Ligue assure que les autorités gouvernementales poursuivent activement la régularisation des dossiers. En somme, bien que certains paiements demeurent en attente de finalisation, les circuits financiers suivent leur cours réglementaire pour garantir la continuité des activités sportives.