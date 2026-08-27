Gabon : le projet Belinga comme moteur de développement pour l’Ogooué-Ivindo

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L’avenir économique de l’Ogooué-Ivindo était au cœur des débats lors du récent Forum économique tenu à Makokou. À cette occasion, la direction de Fortescue Belinga a réaffirmé son ambition de faire du projet minier de Belinga un levier majeur de diversification pour le Gabon. Intervenant durant les travaux, le Président directeur général de l’entreprise, Edward Kalajzic, a présenté une feuille de route axée sur un déploiement progressif, structuré autour de partenariats locaux solides et d’un développement industriel à long terme.

Au-delà des perspectives extractives, le projet génère déjà un impact socio-économique tangible dans la région. Les activités sur le terrain soutiennent actuellement 1 246 emplois directs et indirects. La priorité accordée à la main-d’œuvre nationale se traduit par un taux d’employés gabonais s’élevant à 82,22 %, dont 56,75 % sont originaires de la province de l’Ogooué-Ivindo.

Cette dynamique d’intégration s’accompagne d’un volet d’apprentissage ambitieux grâce au programme « We Train for Gabon ». Initié par le groupe, ce parcours offre à 50 ressortissants gabonais une immersion pratique dans les méthodes minières australiennes. En juillet dernier, la visite en Australie du vice-président du gouvernement gabonais, Hermann Immongault, a permis de féliciter la première promotion de diplômés, scellant un partenariat renforcé pour bâtir une expertise minière locale pérenne.

Poursuite de l’exploration et perspectives industrielles

Sur le plan technique, la phase initiale de prospection franchit des étapes décisives. Plus de 225 000 mètres de forage à circulation inverse répartis sur 1 470 trous, complétés par 17 500 mètres de forage au diamant, ont été réalisés sur le site de Belinga. Les opérations s’étendent désormais au-delà de ce périmètre : des travaux ont débuté en mai à Batouala et des campagnes d’exploration se préparent sur le secteur de Boka Boka.

L’ensemble des données géologiques et environnementales collectées doit orienter les décisions futures. Sous réserve d’une décision finale d’investissement et de l’obtention des autorisations requises, la première expédition de minerai est envisagée à l’horizon 2030.

Une assise financière solide pour porter l’ambition

Cette vision industrielle à long terme s’appuie sur la solidité financière de la maison-mère. Le groupe Fortescue affiche un bénéfice net sous-jacent après impôts de 3,5 milliards de dollars américains, en hausse de 3 % par rapport à l’exercice 2025, ainsi qu’un bénéfice sous-jacent de 1,13 dollar américain par action.

Sa dynamique opérationnelle reste soutenue par une importante capacité de génération de liquidités, avec 6,8 milliards de dollars américains de flux nets de trésorerie opérationnelle et 3,2 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible. Ces indicateurs robustes offrent un cadre financier favorable à la poursuite des investissements d’exploration et de préparation engagés au Gabon.