Gabon : Oligui Nguema attendu au Ghana du du 28 au 30 juillet

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Dans sa stratégie de repositionnement diplomatique et de réaffirmation de la place du Gabon sur la scène internationale, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, poursuit une intense activité diplomatique à l’étranger. Après sa récente visite d’État en France, marquée par un accueil protocolaire de haut niveau, le chef de l’État effectuera une visite officielle de trois jours au Ghana, du 28 au 30 juillet 2026. L’annonce a été faite par la présidence ghanéenne, qui souligne la volonté des deux pays de consolider une coopération bilatérale ancienne et de donner un nouvel élan à leurs relations dans plusieurs secteurs stratégiques.

Selon le communiqué officiel de la présidence de la République du Ghana, le président John Dramani Mahama recevra son homologue gabonais à Accra pour une série d’échanges de haut niveau. Le programme prévoit un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants, avant une séance de travail élargie. Ces discussions permettront d’évaluer les acquis de la coopération entre Libreville et Accra, et d’identifier de nouvelles opportunités de partenariat dans des domaines prioritaires, notamment le commerce, les investissements, les mines, l’énergie, l’agriculture, la forêt, la pêche, les affaires maritimes, les transports, le tourisme, l’éducation, la santé, la défense et la sécurité.

Une coopération renforcée

Cette visite mettra également l’accent sur des enjeux de plus en plus déterminants pour les deux États, tels que la protection de l’environnement, l’action climatique et le renforcement des échanges culturels. Les autorités ghanéennes estiment que cette rencontre constituera une étape importante dans le renforcement du partenariat entre Accra et Libreville, en favorisant une coopération plus étroite face aux défis communs du continent africain et aux opportunités offertes par l’intégration régionale.

Cette nouvelle séquence diplomatique s’inscrit dans la volonté affichée par Brice Clotaire Oligui Nguema de diversifier les partenariats du Gabon et de renforcer son influence sur les scènes africaine et internationale. Après la France, le choix du Ghana traduit l’importance accordée au développement des relations Sud-Sud. Les deux chefs d’État entendent ainsi réaffirmer leur engagement en faveur d’un développement économique fondé sur des échanges mutuellement bénéfiques.