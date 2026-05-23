A La UneDerniers articlesECONOMIE

Gabon : adoption d’un projet de loi de finances rectificative 2026 avec un budget fixé à 5 495,2 milliards de FCFA

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 mai 2026 à 10h37min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Conseil des ministre du 29 janvier 2026 © D.R.
Ecouter l'article

Réuni en Conseil des ministres le vendredi 22 mai 2026 sous la présidence du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, le gouvernement gabonais a adopté le projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour l’année en cours. Cet arbitrage budgétaire d’envergure répond à la nécessité d’adapter la feuille de route financière du pays à l’évolution de la conjoncture internationale et aux engagements pris auprès des partenaires institutionnels.

Un cadrage financier revu à la baisse. Le fait marquant de cette révision réside dans la contraction significative de l’enveloppe budgétaire globale. Initialement équilibré à 6 358,2 milliards de FCFA, le budget de l’État est désormais fixé à 5 495,2 milliards de FCFA, actant ainsi une baisse notable de 862,9 milliards de FCFA. Cette cure de minceur s’explique par un repli des recettes budgétaires nettes, réévaluées à 2 928,2 milliards de FCFA contre les 3 808,0 milliards initialement escomptés.

Bien que la production pétrolière soit projetée en hausse à 11,2 millions de tonnes et que le prix du baril gabonais grimpe à 75 dollars, le gouvernement fait face à l’effondrement d’autres secteurs clés hors pétrole. Les productions de bois débité et de caoutchouc ont respectivement chuté de 36,2 % et de 76,9 %, contraignant l’exécutif à ramener ses prévisions de croissance annuelle de 6,5 % à 4,0 %.

Discipline budgétaire et rationalisation des dépenses

Pour faire face à cette érosion des ressources, l’exécutif mise sur une discipline de fer. Le projet de loi encadre strictement les dépenses publiques, qui passent à 5 180,0 milliards de FCFA. Afin de combler le déficit de financement sans alourdir la pression fiscale, le gouvernement se tournera davantage vers l’émission de titres publics.

L’accent est mis sur la rationalisation : la baisse de 968,1 milliards de FCFA des dépenses d’investissement découle principalement de la déprogrammation des chantiers dépourvus d’études de faisabilité rigoureuses. En parallèle, le Chef de l’État exige une révision des exonérations fiscales et une digitalisation de la collecte des taxes pour optimiser les flux financiers de l’État.

Préservation du social et des infrastructures stratégiques

Malgré cette rigueur comptable, les autorités se refusent à sacrifier le bien-être des populations. Le texte maintient le cap sur les filets sociaux et prévoit une hausse des subventions pour stabiliser le prix du carburant et de la farine. De même, les chantiers prioritaires dans l’eau, l’énergie, la santé et l’éducation restent sanctuarisés afin de soutenir la transformation structurelle de l’économie nationale.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 mai 2026 à 10h37min
1 507 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : Séraphin Moundounga promu président du CNDPC 

23 mai 2026 à 9h15min

Gabon : Clotaire Obame Nze nouveau Directeur général de la Dette !

23 mai 2026 à 8h45min

Gabon : Communiqué final du Conseil des ministres du 22 mai 2026

23 mai 2026 à 7h30min

Sénégal : Ousmane Sonko limogé de son poste de Premier ministre 

22 mai 2026 à 23h52min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 22 mai 2026
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] PNPE : nouveau départ pour 81 jeunes chauffeurs de taxi et de VTC
🔴 [FlashInfos] Gabon : le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Le nganga et le ritualiste , ces professions reconnues par le Code de la santé
🔴 [FlashInfos] Gabon : la crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La crise de confiance envers la justice peut-elle dissuader les investisseurs ?
🔴 [FlashInfos] Gabon : un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Un premier bilan des 100 jours «au-dessus de la moyenne» selon Hermann Immongault
S'abonner
Bouton retour en haut de la page