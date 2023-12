Gabon : Le Gen. Jean Claude Sipamio-Berre, nouveau maire d’Akanda

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais du communiqué n°036 du mardi 26 décembre 2023 que le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) a annoncé le jeu de chaise musicale à la mairie d’Akanda au nord de l’Estuaire. Le membre du Parti démocratique gabonais (PDG) Yvon Patrick Rombogouera est substitué par le Général de brigade à la retraite Jean Claude Sipamio-Berre.

Grande oubliée de la razia opérée par le Comité pour la transmission et la restauration des institutions (CTRI), la mairie d’Akanda vient de subir un lifting inattendu. C’est en tout cas le commentaire qui sied à l’heure où le Lieutenant-Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi a, via le communiqué n°036 de ce mardi 26 décembre 2023, annoncé le changement de maire au sein de la jeune commune du Grand Libreville.

Le PDG dépouillé de la juteuse Akanda

Considérée comme une mine d’or au vu de son attractivité économique, la commune d’Akanda est désormais entre les mains du Comité pour la transition et la restauration des institutions qui ambitionne de la mettre au service des populations et non plus des intérêts du système PDG-Bongo. Réputé pour sa rigueur, le Général de brigade Jean Claude Sipamio-Berre hérite de ce poste convoité pour orthodoxer la gestion de cette municipalité.

Informée de cette décision du Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema qui ne surprend que peu de monde, Yvon Patrick Rombogouera n’a d’autre choix que se plier à l’instar des maires de Libreville, de Port-Gentil et d’Oyem.