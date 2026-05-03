A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Liberté de la presse : Le gouvernement réaffirme son engagement pour un journalisme responsable

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 mai 2026 à 12h43min
1 543 Temps de lecture 1 minute
Le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow © D.R.
Ecouter l'article

À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, a pris la parole ce samedi 02 mai 2026 pour tracer les contours de l’avenir médiatique du Gabon. Dans un discours empreint de solennité, il a réitéré l’attachement indéfectible des autorités du gouvernement de la Vème République, sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, aux principes fondamentaux de pluralisme et de liberté d’expression.

Placée sous le thème international « Façonner un avenir de paix », cette édition 2026 se déroule dans un paysage technologique en pleine mutation. Le ministre a souligné que l’essor du numérique, s’il facilite l’accès au savoir, s’accompagne de dérives inquiétantes telles que la désinformation et les discours de haine.

Pour répondre à ces enjeux, Germain Biahodjow a mis en avant les « réformes courageuses » entreprises par le gouvernement. Celles-ci se traduisent par un nouvel arsenal juridique à travers la modernisation des textes pour mieux encadrer le secteur; la régulation des réseaux sociaux : par le renforcement des compétences du régulateur pour limiter la propagation de contenus malveillants et ‘assainissement de l’écosystème qui traduit une volonté de professionnaliser la publicité et la gestion des plateformes numériques.

La responsabilité, pilier de la cohésion sociale

Au-delà des infrastructures, le ministre a insisté sur l’éthique. Pour le gouvernement, la liberté ne va pas sans la responsabilité. Dans un contexte où l’information circule à une vitesse fulgurante, l’appel à la rigueur, à la vérification des faits et à l’équilibre est devenu un impératif stratégique pour prévenir les conflits et préserver le « vivre-ensemble » gabonais.

Soutien et sécurité des professionnels

L’État s’est également engagé à garantir la sécurité des journalistes dans l’exercice de leurs fonctions et à poursuivre la modernisation des infrastructures médiatiques nationales. Saluant l’appui constant de l’UNESCO, le ministre a conclu son allocution par un hommage vibrant aux acteurs de terrain. 

« Je salue le travail remarquable des femmes et des hommes des médias qui, chaque jour, accomplissent leur mission avec courage et professionnalisme », a-t-il déclaré. Ce discours marque une étape clé dans la consolidation d’une presse qui se veut à la fois libre, protégée et garante de la stabilité sociale du pays.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 3 mai 2026 à 12h43min
1 543 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : le secteur de la microfinance connaît une amélioration de 7,5% en 2025

3 mai 2026 à 12h50min

Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes

3 mai 2026 à 12h40min

Tenue africaine dans l’administration : faut-il une prime vestimentaire ? 

3 mai 2026 à 12h33min

Souveraineté maritime : le Gabon rompt son contrat avec Intershipping Services LLC

3 mai 2026 à 12h15min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Minvoul : le gouvernement concrétise la centrale d’achats 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Minvoul : le gouvernement concrétise la centrale d’achats
[#Journal] Le 19H30 du 02 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 02 mai 2026
[#Reportage] Esclavage infantile : 138 millions d'enfants travaillent en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Esclavage infantile : 138 millions d'enfants travaillent en 2026
[#Reportage] Liberté d’expression : quand la peur s’empare des gabonais 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Liberté d’expression : quand la peur s’empare des gabonaiss
[#Reportage] Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 55,9% des chômeurs sont des femmes
[#Reportage] Mairie de Libreville : 30,77 milliards de FCFA pour sortir de la crise 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Mairie de Libreville : 30,77 milliards de FCFA pour sortir de la crise
S'abonner
Bouton retour en haut de la page