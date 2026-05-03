Liberté de la presse : Le gouvernement réaffirme son engagement pour un journalisme responsable

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À l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, a pris la parole ce samedi 02 mai 2026 pour tracer les contours de l’avenir médiatique du Gabon. Dans un discours empreint de solennité, il a réitéré l’attachement indéfectible des autorités du gouvernement de la Vème République, sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, aux principes fondamentaux de pluralisme et de liberté d’expression.

Placée sous le thème international « Façonner un avenir de paix », cette édition 2026 se déroule dans un paysage technologique en pleine mutation. Le ministre a souligné que l’essor du numérique, s’il facilite l’accès au savoir, s’accompagne de dérives inquiétantes telles que la désinformation et les discours de haine.

Pour répondre à ces enjeux, Germain Biahodjow a mis en avant les « réformes courageuses » entreprises par le gouvernement. Celles-ci se traduisent par un nouvel arsenal juridique à travers la modernisation des textes pour mieux encadrer le secteur; la régulation des réseaux sociaux : par le renforcement des compétences du régulateur pour limiter la propagation de contenus malveillants et ‘assainissement de l’écosystème qui traduit une volonté de professionnaliser la publicité et la gestion des plateformes numériques.

La responsabilité, pilier de la cohésion sociale

Au-delà des infrastructures, le ministre a insisté sur l’éthique. Pour le gouvernement, la liberté ne va pas sans la responsabilité. Dans un contexte où l’information circule à une vitesse fulgurante, l’appel à la rigueur, à la vérification des faits et à l’équilibre est devenu un impératif stratégique pour prévenir les conflits et préserver le « vivre-ensemble » gabonais.

Soutien et sécurité des professionnels

L’État s’est également engagé à garantir la sécurité des journalistes dans l’exercice de leurs fonctions et à poursuivre la modernisation des infrastructures médiatiques nationales. Saluant l’appui constant de l’UNESCO, le ministre a conclu son allocution par un hommage vibrant aux acteurs de terrain.

« Je salue le travail remarquable des femmes et des hommes des médias qui, chaque jour, accomplissent leur mission avec courage et professionnalisme », a-t-il déclaré. Ce discours marque une étape clé dans la consolidation d’une presse qui se veut à la fois libre, protégée et garante de la stabilité sociale du pays.