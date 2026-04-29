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Gabon : Carmen Ndaot appelle la jeunesse à l’engagement pour bâtir l’avenir

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 21h00min
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L'ancienne ministre Carmen Ndaot © D.R.
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Dans une tribune à forte portée symbolique, l’ancienne ministre Carmen Ndaot s’adresse à la jeunesse gabonaise, l’exhortant à faire preuve de résilience, à rejeter les dérives sociales et à s’investir pleinement dans la construction d’un avenir individuel et collectif, malgré un contexte économique et social exigeant.

Dans un contexte marqué par des défis persistants liés à l’emploi des jeunes, à l’accès à la formation et aux mutations socio-économiques, la voix de Carmen Ndaot résonne comme un appel à la responsabilité individuelle et collective. À travers une « Ode à la jeunesse gabonaise », l’ancienne membre du gouvernement interpelle directement cette frange majoritaire de la population, considérée comme le socle du devenir national.

D’emblée, l’ancienne ministre pose les bases d’un discours volontariste, invitant les jeunes à ne pas céder au découragement. « Même lorsque les temps sont difficiles, n’abandonnez jamais », insiste-t-elle, appelant à faire de la résilience et de l’optimisme des piliers essentiels face à l’adversité.

Un appel à rompre avec les dérives sociales

Au cœur de son message, Carmen Ndaot met en garde contre les fléaux qui fragilisent une partie de la jeunesse gabonaise. Elle cite notamment « l’alcool, la violence, l’oisiveté, ni les drogues, qu’elles soient douces ou dures », des dérives qu’elle considère comme des impasses compromettant toute perspective d’épanouissement.

Consciente toutefois des réalités sociales, elle nuance son propos en reconnaissant la complexité du contexte : « Je suis consciente que ces paroles sont plus faciles à prononcer qu’à mettre en pratique ». Une lucidité qui renforce la portée de son message, en évitant toute posture moralisatrice déconnectée des réalités du terrain.

Elle invite ainsi les jeunes à réorienter leurs priorités vers « les études » et, pour certains, vers « la réinsertion professionnelle », présentées comme des leviers incontournables d’émancipation et de réussite.

Des modèles inspirants pour encourager la persévérance

Pour appuyer son propos, Carmen Ndaot mobilise des figures emblématiques de la réussite mondiale, à l’instar de Nelson Mandela, Malala Yousafzai ou encore Steve Jobs. Autant de trajectoires qui, selon elle, illustrent la force de la détermination face à l’adversité.

« Ces exemples illustrent que la persévérance et la détermination peuvent mener à des réalisations remarquables », souligne-t-elle, invitant la jeunesse gabonaise à croire en ses capacités et à « être des architectes de [leurs] rêves ».

Ce recours à des figures internationales vise à inscrire la jeunesse gabonaise dans une dynamique globale, où les barrières sociales ou géographiques ne doivent pas constituer des freins à l’ambition.

Une interpellation sur l’avenir du pays

Au-delà du message individuel, cette tribune pose en filigrane la question du rôle de la jeunesse dans la construction du Gabon de demain. En appelant à « construire un avenir radieux pour notre pays », Carmen Ndaot rappelle que l’engagement des jeunes constitue un enjeu stratégique pour le développement national.

Dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 25 ans, cette exhortation prend une dimension particulière. Elle renvoie à la nécessité d’un alignement entre les aspirations de la jeunesse et les politiques publiques, afin de transformer ce potentiel démographique en véritable levier de croissance et de stabilité.

En définitive, cette « Ode à la jeunesse gabonaise » s’inscrit comme un plaidoyer pour une prise de conscience collective, où la responsabilité individuelle, conjuguée à un environnement favorable, pourrait constituer la clé d’un renouveau durable.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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