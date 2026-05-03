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Gabon : le secteur de la microfinance connaît une amélioration de 7,5% en 2025

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 3 mai 2026 à 12h50min
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Secteur de la microfinance affiche de bonnes performances en fin d'année 2025 © D.R.
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Au Gabon, le secteur de la microfinance affiche une dynamique positive en 2025, avec une progression globale estimée à 7,5 %. Cette performance marque une amélioration notable par rapport aux années précédentes, dans un contexte de reprise économique progressive. Longtemps considéré comme un levier essentiel d’inclusion financière, le secteur semble désormais consolider ses acquis, porté par une demande croissante de services financiers adaptés aux populations à faibles revenus et aux petites activités génératrices de revenus.

Cette évolution s’explique en partie par le renforcement des dispositifs d’encadrement et de supervision, qui ont permis d’assainir le secteur et de restaurer la confiance des usagers. Les établissements de microfinance ont ainsi enregistré une hausse de leurs portefeuilles de crédits et de leurs dépôts, traduisant un regain d’activité. Par ailleurs, les initiatives visant à digitaliser les services financiers ont contribué à élargir l’accès, notamment dans les zones rurales et périurbaines encore peu desservies par le système bancaire classique.

Une performance soutenue par l’inclusion financière 

La croissance de 7,5 % observée en 2025 repose également sur une meilleure structuration du secteur. Les institutions les plus solides ont renforcé leurs capacités opérationnelles et diversifié leurs offres, en proposant des produits d’épargne, de crédit et d’assurance adaptés aux besoins des clients. Cette diversification a permis d’augmenter les volumes d’activité tout en limitant les risques, notamment grâce à une gestion plus rigoureuse des portefeuilles.

Dans le même temps, les autorités poursuivent leurs efforts pour consolider cette dynamique. L’accent est mis sur la professionnalisation des acteurs, la transparence financière et la protection des clients. Malgré ces avancées, des défis subsistent, notamment en matière de gouvernance et de viabilité de certaines structures. Toutefois, la tendance reste globalement favorable. Le secteur de la microfinance s’affirme progressivement comme un pilier du financement de l’économie locale et un outil clé pour soutenir la croissance du Gabon.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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