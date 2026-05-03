Libreville : amendes et poubelles de rues, des solutions contre l’insalubrité 

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Libreville fait face à une insalubrité persistante alimentée par des comportements inciviques de certains habitants. Les rues de la capitale se retrouvent régulièrement jonchées de déchets plastiques, de bouteilles d’eau et de gobelets jetables, abandonnés sans aucune considération pour l’environnement. Un constat de plus en plus visible dans plusieurs quartiers, et suscite l’inquiétude des populations qui appellent à la mise en place des amendes et des poubelles de rues comme réponse urgente.

Entre manque de civisme et insuffisance des dispositifs de collecte, la capitale gabonaise est confrontée à un défi environnemental majeur qui impacte à la fois la santé publique et l’image de la ville.Parmi les solutions avancées, l’instauration d’amendes est largement évoquée comme un moyen de dissuasion efficace. Pour plusieurs citoyens, le fait de sanctionner financièrement les comportements irresponsables pourrait freiner les dépôts sauvages d’ordures dans les rues.

Certains estiment que la présence accrue d’agents municipaux et de forces de l’ordre sur le terrain serait également nécessaire pour renforcer le contrôle et verbaliser les contrevenants. Ainsi,l’idée est d’instaurer une pression constante afin de décourager les gestes d’incivisme, en rappelant que la propreté urbaine est une responsabilité collective qui nécessite des règles strictes et appliquées.

Des infrastructures de proximité pour accompagner les citoyens

Au-delà de la répression, plusieurs citoyens insistent sur la nécessité de renforcer les infrastructures de gestion des déchets. Et ce avec, la mise en place de poubelles de rue accessibles et régulièrement entretenues apparaît comme une solution simple mais efficace pour limiter les jets d’ordures dans la nature. Il est également proposé d’équiper les commerces de bacs à déchets afin de faciliter le dépôt des emballages par les clients.

Dans les transports en commun, l’installation de petites poubelles pourrait contribuer à réduire les comportements inciviques observés au quotidien, notamment dans les taxis et bus urbains. Enfin, la lutte contre l’insalubrité à Libreville ne peut être durable sans un changement profond des mentalités. En effet, la sensibilisation des populations à l’importance de la propreté et à l’impact des déchets sur l’environnement et la santé apparaît comme un levier essentiel.

L’urgence de revenir à l’instruction civique

Face à cette situation, plusieurs voix appellent les autorités à renforcer les campagnes d’éducation civique afin d’ancrer de nouveaux réflexes dès le plus jeune âge. En combinant sensibilisation, équipements adaptés et sanctions dissuasives, Libreville pourrait progressivement retrouver un cadre de vie plus sain et plus respectueux de l’environnement, au bénéfice de tous les habitants.