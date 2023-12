Libreville : Montée au créneau des ex-agents du Méridien Re-Ndama pour le paiement de leurs droits

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 16 décembre 2023, une cinquantaine d’ex agents du Méridien Ré-Ndama sont montés au créneau. Il était question pour cet ancien personnel d’attirer l’attention du Comité pour la transition et la restauration des institutions sur non–paiement de leurs droits.

Les faits remontent à 2012, où les agents du Méridien auraient été notifiés d’un licenciement pour motif d’ordre économique. Le plan de départ dépourvu de négociation se serait conclu par des paiements de leurs droits en monnaie de singe. Ils sollicitent donc les autorités de la transition pour obtenir gain de cause.

Une cinquantaine d’agents « licenciés abusivement »

C’est une cinquantaine d’agents qui a campé à l’entrée du Méridien Ré-Ndama à l’abandon depuis plusieurs années. Montés au créneau samedi dernier, ces compatriotes dénoncent un licenciement abusif. Une énième dénonciation d’une rupture de contrat brusque dépourvue de plan social, de départs négociés sans véritables négociations et de paiement arbitraire de leurs droits. Selon eux, l’inspection du travail de l’époque aurait été complice des agissements de leur direction puisqu’elle serait restée muette face à leurs réclamations.

Ainsi, ces anciens employés du Ré-Ndama interpellent le ministre du Tourisme, Pascal Ogowe Siffon sur leur situation. S’il a récemment visité et constaté la décrépitude de cet hôtel dans l’affaire Abdul Oceni Ossa, il devrait aller plus loin et exhumer les secrets qui pèsent sur cet établissement.

« Nous implorons que monsieur le ministre cherche la vérité a sollicité l’un de ces agents » a indiqué l’un d’eux. Ils espèrent une restauration de leur dignité grâce une intervention du membre du gouvernement. « Nous comptons sur son intervention pour rentrer en possession de nos droits » a renchéri un autre. Il s’agit donc d’un acte de désespoir pour ces familles délaissées qui ont perdu certains de leurs collègues au cours de ce combat.