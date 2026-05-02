Gabon : le CIO valide la tenue des élections du CNOG

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Dans une correspondance adressée au ministre Paul Ulrich Kessany Zategwa le 30 avril 2026, dont Gabon Media Time a consulté copie, le Comité international olympique (CIO) a confirmé la tenue de l’Assemblée générale élective du Comité national olympique du Gabon (CNOG) ce 2 mai. L’instance olympique salue un compromis entre les parties, tout en rappelant fermement le principe d’autonomie du mouvement sportif.

Le dossier sensible de la gouvernance sportive au Gabon connaît un dénouement provisoire. Après plusieurs jours de tensions autour de l’organisation des élections du Comité national olympique gabonais (CNOG), le Comité international olympique (CIO) a officiellement validé la reprise du processus électoral, mettant en avant les efforts conjoints des autorités publiques et des acteurs du mouvement sportif.

Cette prise de position intervient dans un contexte où la question de l’ingérence de l’État dans les affaires sportives reste un sujet particulièrement encadré au niveau international.

Un compromis validé sous l’égide du CIO

Dans son courrier, le CIO indique avoir « pris acte des décisions unanimes de l’Assemblée générale du CNOG tenue le 25 avril 2026 », notamment celle de maintenir les élections au 2 mai. L’organisation basée à Lausanne souligne également que les formalités administratives requises ont été « accomplies cette semaine, comme convenu », grâce à une mobilisation concertée.

L’instance olympique constate ainsi « avec satisfaction » que l’Assemblée générale élective pourra se tenir « sans modification du collège électoral et conformément aux statuts en vigueur du CNOG et à la Charte olympique ». Une précision loin d’être anodine dans un contexte où toute modification des règles électorales peut entraîner des sanctions internationales.

Cette validation constitue un signal fort, confirmant que la solution retenue respecte les standards du mouvement olympique tout en permettant de sortir d’une impasse institutionnelle.

L’autonomie du mouvement sportif rappelée avec fermeté

Au-delà de la validation du processus, le CIO en a profité pour rappeler un principe fondamental : celui de l’autonomie du mouvement olympique. L’organisation insiste sur la nécessité de préserver « des relations harmonieuses et constructives » entre les pouvoirs publics et les instances sportives, dans « le respect mutuel du rôle et des responsabilités de chacun ».

Ce rappel s’inscrit dans la doctrine constante du CIO, qui veille à ce que les gouvernements n’interfèrent pas dans la gestion des comités nationaux olympiques. Toute entorse à ce principe peut conduire à des sanctions lourdes, allant jusqu’à la suspension des fédérations concernées.

Dans le cas gabonais, cette mise au point traduit une vigilance particulière de l’instance internationale, soucieuse d’éviter toute dérive susceptible de fragiliser la participation du pays aux compétitions internationales.

Un test de maturité pour la gouvernance sportive gabonaise

La tenue effective de ces élections constituera un test majeur pour la crédibilité des institutions sportives nationales. Elle devra confirmer la capacité des acteurs à respecter les règles établies tout en garantissant la transparence du processus.

Au-delà du seul CNOG, l’enjeu est plus large : il concerne la structuration du sport gabonais et sa capacité à évoluer dans un cadre conforme aux standards internationaux. Dans un environnement marqué par des tensions récurrentes entre fédérations et autorités publiques, ce compromis apparaît comme une opportunité de refonder les relations sur des bases plus équilibrées.

Reste désormais à observer si cette dynamique de concertation se traduira durablement dans les faits, au bénéfice du développement du sport et des athlètes gabonais.