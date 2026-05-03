Gabon : tenue africaine dans l’administration, une aubaine pour les couturiers

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Par une décision historique prise lors du Conseil des ministres du 30 avril dernier, le gouvernement a instauré le port obligatoire de la tenue africaine chaque vendredi dans les administrations publiques. Si la mesure vise à réaffirmer l’identité nationale, elle constitue surtout une opportunité sans précédent pour les artisans locaux.

Soucieuses de valoriser le patrimoine vestimentaire du pays, les autorités ont tranché : chaque fin de semaine, le costume-cravate et le tailleur occidental céderont la place au pagne. Cette initiative institutionnelle ne se veut pas seulement symbolique ; elle vise à forger une identité visuelle authentique pour les agents de l’État, tout en renforçant le sentiment d’appartenance nationale.

Un cadre strict pour une image soignée

Pour éviter tout débordement, le Conseil des ministres a précisé que cette exigence vestimentaire serait strictement encadrée par une définition des tenues autorisées. L’objectif est clair : moderniser l’image de l’administration tout en restant ancré dans les racines africaines, offrant ainsi un visage plus accueillant et enraciné du service public.

L’âge d’or des couturiers

Au-delà de la culture, c’est le secteur économique de l’artisanat qui exulte. Pour les tailleurs et stylistes de Libreville et de l’intérieur du pays, cette réforme devrait constituer une véritable « bouffée d’oxygène ». L’obligation hebdomadaire contraint mécaniquement les fonctionnaires à diversifier leur garde-robe, garantissant un flux constant de commandes.

« Nos carnets se remplissent déjà », confie un artisan du marché de Mont-Bouët. Entre créations personnalisées et retouches, le secteur textile entrevoit une croissance durable. Certains professionnels envisagent même de recruter des apprentis pour faire face à l’afflux de travail, dynamisant ainsi l’emploi local.

Bien que le coût de ce renouvellement vestimentaire suscite quelques interrogations chez les agents, l’enthousiasme prédomine. En soutenant ainsi toute la chaîne de valeur, des vendeurs de tissus aux créateurs d’accessoires, le Gabon transforme une directive protocolaire en un levier de croissance solidaire pour ses artisans.