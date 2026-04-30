Football : Alan Do Marcolino sur un nuage en République tchèque !

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Après des passages en demi-teinte dans l’Hexagone, où les promesses de sa formation rennaise peinaient à se concrétiser au plus haut niveau, Alan Do Marcolino semble avoir trouvé son eldorado en Bohême. Sous les couleurs du FK Viagem Ústí nad Labem, en deuxième division tchèque, l’international gabonais vit une véritable résurrection, s’imposant comme la nouvelle terreur des surfaces de réparation.

Arrivé cet hiver, le colosse d’1,94 m n’a pas mis longtemps à faire l’unanimité. Avec 4 buts en neuf apparitions, Alan Do Marcolino a relégué la concurrence au second plan, y compris le serial buteur local David Černý. Son récent doublé de la tête face à Žižkov a marqué les esprits, laissant les défenseurs adverses impuissants face à sa puissance athlétique. « Il est insupportable à marquer », a soupiré Marek Richter après avoir vu le Gabonais dominer trois ou quatre joueurs dans les airs.

La méthode Habanec , le secret du réveil d’Alan Do Marcolino !

Derrière cette réussite soudaine se cache un travail de fond rigoureux. Son entraîneur, Svatopluk Habanec, ne tarit pas d’éloges sur le professionnalisme de sa recrue. Entre séances vidéo bimensuelles et exercices individuels spécifiques, Alan Do Marcolino a su adapter son « état d’esprit » aux exigences du football tchèque. Cette docilité tactique, alliée à un gabarit hors-norme, en fait aujourd’hui un joueur complet, aussi précieux dans le repli défensif que dans la finition.

Grâce à ses performances, Ústí nad Labem remonte au 5e rang, lorgnant désormais les barrages de montée. Pour Do Marcolino, 23 ans, la République tchèque agit comme un laboratoire de reconstruction. Si sa trajectoire linéaire avait été freinée en France, son éclosion actuelle attire déjà les recruteurs de l’élite. Heureux et épanoui, l’ancien Rennais prouve que l’exil peut être le plus court chemin vers un retour au premier plan international. Alan l’avenir est à tes pieds, à toi de jouer ton va-tout.