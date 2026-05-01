Gabon : la tenue africaine désormais obligatoire chaque vendredi dans l’administration

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Le Conseil des ministres du 30 avril a officialisé le port obligatoire de la tenue africaine tous les vendredis. Selon le communiqué final, cette mesure a pour objectif de célébrer le patrimoine vestimentaire et culturel du Gabon.

C’est sous la présidence du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, que le Conseil des ministres a adopté ce projet de décret instituant le port obligatoire de la tenue africaine au sein des institutions publiques. Pris en application de l’article 95 de la Constitution, ce texte vise à renforcer la fierté nationale et à valoriser le savoir-faire des artisans locaux.

Codes vestimentaires et agents concernés

Désormais, chaque vendredi sera placé sous le signe de l’identité culturelle. Tous les agents de l’État devront se présenter vêtus d’une tenue africaine. Le texte, très précis, définit les codes vestimentaires autorisés pour garantir une certaine homogénéité au sein des services publics : Pour les hommes : chemise et pantalon en pagne (sans cravate), boubou long, ou ensemble en pagne, raphia ou wax. Tandis que pour les femmes elles devront arborer une grande robe brodée, ou ensemble pagne et corsage d’apparat avec foulard.

A noter que les forces de défense et de sécurité, ainsi que les corps spécifiques soumis à un uniforme réglementaire, ne sont pas concernés par cette mesure.

Suivi et impact de la mesure

Afin d’assurer le respect strict de cette nouvelle disposition, la responsabilité du contrôle incombe directement à la hiérarchie. « Les chefs de service, directeurs et directeurs généraux devront veiller à l’application du décret au sein de leurs départements respectifs », indique le communiqué final.

Cette initiative est saluée par de nombreux observateurs comme un symbole fort de décolonisation des mentalités et de soutien à l’artisanat local. En intégrant le pagne et les motifs traditionnels dans le quotidien des bureaux, Libreville réaffirme son attachement à ses racines tout en offrant une impulsion économique directe aux producteurs locaux.