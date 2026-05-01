A La UneADMINISTRATIONDerniers articles

Gabon : la tenue africaine désormais obligatoire chaque vendredi dans l’administration

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 10h19min
1 624 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Le Conseil des ministres du 30 avril a officialisé le port obligatoire de la tenue africaine tous les vendredis. Selon le communiqué final, cette mesure a pour objectif de célébrer le patrimoine vestimentaire et culturel du Gabon.

C’est sous la présidence du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, que le Conseil des ministres a adopté ce projet de décret instituant le port obligatoire de la tenue africaine au sein des institutions publiques. Pris en application de l’article 95 de la Constitution, ce texte vise à renforcer la fierté nationale et à valoriser le savoir-faire des artisans locaux.

Codes vestimentaires et agents concernés

Désormais, chaque vendredi sera placé sous le signe de l’identité culturelle. Tous les agents de l’État devront se présenter vêtus d’une tenue africaine. Le texte, très précis, définit les codes vestimentaires autorisés pour garantir une certaine homogénéité au sein des services publics : Pour les hommes : chemise et pantalon en pagne (sans cravate), boubou long, ou ensemble en pagne, raphia ou wax. Tandis que pour les femmes elles devront arborer une grande robe brodée, ou ensemble pagne et corsage d’apparat avec foulard.

A noter que les forces de défense et de sécurité, ainsi que les corps spécifiques soumis à un uniforme réglementaire, ne sont pas concernés par cette mesure.

Suivi et impact de la mesure

Afin d’assurer le respect strict de cette nouvelle disposition, la responsabilité du contrôle incombe directement à la hiérarchie. « Les chefs de service, directeurs et directeurs généraux devront veiller à l’application du décret au sein de leurs départements respectifs », indique le communiqué final.

Cette initiative est saluée par de nombreux observateurs comme un symbole fort de décolonisation des mentalités et de soutien à l’artisanat local. En intégrant le pagne et les motifs traditionnels dans le quotidien des bureaux, Libreville réaffirme son attachement à ses racines tout en offrant une impulsion économique directe aux producteurs locaux.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 mai 2026 à 10h19min
1 624 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Bitam : un commerçant échappe de peu à une tentative d’égorgement en plein braquage

1 mai 2026 à 11h07min

Gabon : les ministres sous la menace d’un remaniement en cas de résultats insuffisants

1 mai 2026 à 11h02min

Gabon : Le calvaire des locataires face à la dictature des «démarcheurs»

1 mai 2026 à 10h51min

Mairie de Libreville : un budget de 30,77 milliards FCFA pour tourner la page de la crise

1 mai 2026 à 10h45min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema s’entretient avec Eugène Mba 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema s’entretient avec Eugène Mba
[#Reportage] Afrique : 615 milliards de FCFA, le coût des coupures internet en 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : 615 milliards de FCFA, le coût des coupures internet en 2025
[#Reportage] Gabon : 108 733 personnes frappées par le chômage en 2024 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : 108 733 personnes frappées par le chômage en 2024
[#Reportage] Libreville : une marchandise de cocaïne saisie par la DGR 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Libreville : une marchandise de cocaïne saisie par la DGR
[#Exclusif] Ibrahim Tsendjet Mboulou, président du Réseau des consommateurs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Exclusif] Ibrahim Tsendjet Mboulou, président du Réseau des consommateurs
[#Journal] Le 19H30 du 29 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 29 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page