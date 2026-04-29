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Gabon : restitution de l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 29 avril 2026 à 15h18min
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Ulrich Manfoumbi Manfoumbi (Au centre), Pierette Louise Mvono (A droite), Jacqueline Ilogue Epse Bignoumba (A gauche) © GMT
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La cérémonie de restitution de l’Enquête nationale sur l’emploi et le chômage (ENEC) 2024 s’est tenue le 29 avril 2026, en présence de membres du gouvernement et de partenaires techniques. Cette étude, conduite par le ministère du Travail, vise à évaluer la situation de l’emploi et du chômage, analyser les tendances du marché du travail et surtout identifier les défis et les opportunités liées à l’emploi au Gabon. Elle constitue un outil stratégique pour mieux comprendre les dynamiques du marché du travail et orienter les politiques publiques en conséquence.

Lancée en novembre 2024, l’ENEC s’inscrit dans la vision du chef de l’État de « bâtir un Gabon plus inclusif, résilient et digne », comme l’a rappelé la ministre du Travail, Jacqueline Ilogue épouse Bignoumba. Élaborée selon une méthodologie rigoureuse, cette enquête est présentée comme un « outil indispensable d’aide à la décision », permettant de dégager des enseignements concrets pour améliorer les politiques de l’emploi et répondre aux réalités du terrain.

Des résultats structurants

Les résultats mettent en lumière une situation du chômage au Gabon s’établissant à 109 733 personnes, soit 17,4% de la population active. L’enquête souligne des disparités marquées, notamment entre les sexes. En effet, les femmes sont davantage touchées, avec un taux de 21,4%, contre 14,1% pour les hommes, représentant ainsi 55% du spectre. Par ailleurs, les zones urbaines apparaissent plus affectées que les zones rurales, traduisant une pression accrue sur les marchés de l’emploi en milieu urbain.

Face à ces constats, les autorités insistent sur la nécessité d’actions adaptées. Comme l’a affirmé le ministre d’Etat, ministre des Transports, représentant le vice-président du gouvernement empêché, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi « le gouvernement dispose désormais d’un instrument essentiel pour orienter son action en matière d’emploi ». Ce document, destiné au chef de l’État, s’inscrit dans une logique de planification basée sur les besoins réels des populations. Financé par la Banque mondiale, ce travail confirme l’importance des partenariats dans la mise en œuvre de politiques de développement efficaces.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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