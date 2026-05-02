Gabon : Le Général Sylvain Pangou Mbembo nouveau président du CNOG !

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Au terme d’une assemblée générale élective finalement déroulée ce samedi 2 mai 2026 après une suspension du gouvernement pour vices de forme, le Comité national olympique du Gabon (CNOG) a ouvert un nouveau chapitre de son histoire. Et ce, avec la victoire du Général Sylvain Pangou Mbembo qui prend les rênes de l’institution avec 10 voix glanées.

Initialement suspendue par le Ministère des Sports pour des irrégularités administratives, l’élection au Comité national olympique du Gabon a finalement reçu le feu vert du Comité International Olympique (CIO). Dans une atmosphère électrique mais démocratique, le verdict des urnes a été en faveur du Général Sylvain Pangou Mbembo. Ce dernier l’emporte avec 10 voix. Il devance le président sortant, Cressant Pambo qui n’a obtenu que 7 voix, et Mbele Loussou, qui n’a récolté qu’une seule fraction des suffrages.

Sylvain Pangou Mbembo, pour le renouveau du sport gabonais

Le nouveau président du Comité national olympique du Gabon s’est entouré d’un bureau exécutif paritaire et dynamique. Un savant mélange d’expérience et de représentativité des athlètes. Notamment avec José Walter Foula qui occupera le poste de 1er vice-président, épaulé par une équipe de vice-présidents déterminés à redonner son lustre au mouvement olympique national. Edith Florida Biyoghe et Sylvain Lindzondzo Dynah arrivent aux 2e et 3e vice-présidences.

La liste du comité exécutif sera complétée par Olivia Mauwa Ntoutoume épse Kapend et Sandrine Ericka Amiar. Le Secrétariat général sera assuré par Anaclet Mathieu Taty tandis que Rachel Benzeng Amvane se chargera de la Trésorerie générale. À noter que le bureau intègre Lisa Aline Ngounga en qualité de représentante des Athlètes. Pour le Général Pangou Mbembo, l’heure est au travail. Et ce, après plusieurs années d’hibernation manifeste. Gageons s’ils sauront transformer l’essai sur le terrain de la performance.