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Coopération Sud-Sud : La Chine livre des équipements solaires au Gabon pour accélérer la transition verte

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 26 avril 2026 à 8h30min
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L'ambassadeur de Chine au Gabon Zhou Ping au côté des membres du gouvernement gabonais © D.R.
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Dans un contexte mondial marqué par l’urgence climatique, le Gabon et la Chine franchissent une nouvelle étape majeure dans leur partenariat stratégique. Le jeudi 23 avril dernier, une cérémonie officielle s’est tenue à Libreville pour marquer la remise d’un important lot de matériels d’assistance destinés à la lutte contre le changement climatique.

Ce don, composé principalement d’équipements photovoltaïques de pointe, est le fruit d’un processus diplomatique engagé en avril 2023 lors de la signature d’un partenariat stratégique global. Il concrétise un accord d’exécution signé en juillet 2024 entre le ministère chinois de l’Écologie et de l’Environnement et son homologue gabonais.

L’objectif est clair : utiliser l’énergie solaire pour pallier les déficits énergétiques tout en préservant le riche patrimoine naturel du pays.

Réduire la fracture énergétique et fossile

Lors de son allocution, le ministre des Eaux et Forêts, de l’Environnement et du Climat, Maurice Ntossui Allogo, a exprimé la profonde gratitude du gouvernement. Selon lui, cette assistance est un levier essentiel pour la stratégie nationale de développement des énergies propres.

« Ce don reflète notre vision commune du développement durable. Il contribuera directement à réduire la dépendance du Gabon aux énergies fossiles et renforcera notre résilience face aux dérèglements climatiques », a affirmé le ministre.

Le bien-être des populations rurales en ligne de mire

L’ambassadeur de Chine au Gabon, Zhou Ping, a souligné l’impact social direct de ces matériels. En ciblant les zones reculées du pays, cette technologie permettra d’atténuer les pénuries d’électricité chroniques qui freinent le développement économique local. Pour la Chine, ce geste s’inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud, visant à soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone.

En renforçant ainsi leurs liens, Libreville et Pékin démontrent que la solidarité internationale reste l’outil le plus efficace pour transformer les défis environnementaux en opportunités de bien-être pour les populations.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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