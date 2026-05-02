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Barreau du Gabon : Me Obame Sima pour l’exemplarité sociale !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 2 mai 2026 à 16h40min
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Raymond Obame Sima, Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon © D.R.
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À l’occasion de la Fête du Travail, ce 1er mai 2026, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats, Maître Raymond Obame Sima, a choisi de s’adresser à ses confrères avec une franchise inhabituelle. Loin des simples formules de politesse, son message est un plaidoyer pour une cohérence éthique entre les plaidoiries prononcées dans l’enceinte des tribunaux et la gestion humaine au sein des cabinets.

Pour le Bâtonnier, la défense de l’État de droit ne peut être dissociée du traitement réservé à ceux qui travaillent dans l’ombre des robes noires. Qu’il s’agisse des collaborateurs juridiques, des secrétaires ou du personnel de maison (chauffeurs, employés d’entretien), la dignité au travail n’est pas négociable. Maître Obame Sima a ainsi rappelé les piliers fondamentaux qui doivent régir ces relations.

L’avocat, le modèle de la dignité !

Dans sa missive, le bâtonnier Maître Raymond Obame Sima a martelé que le respect strict du SMIG, l’affiliation à la sécurité sociale et à l’assurance maladie obligatoire, le respect des congés annuels et des horaires de travail sont des obligations à respecter. « L’exigence que nous avons envers la société commence par nous-mêmes », a souligné le Bâtonnier. 

En période de mutations économiques, l’appel invite les avocats à ne pas percevoir ces obligations comme des contraintes, mais comme le socle de leur crédibilité. Pour le Barreau National du Gabon, l’objectif est d’incarner une institution exemplaire où la rigueur administrative rejoint l’idéal de justice. En rappelant que les réalités économiques imposent parfois des ajustements, le Bâtonnier insiste sur l’anticipation. 

Ce 1er mai 2026 se veut donc le point de départ d’une volonté saine de transformer les principes juridiques en réalités concrètes pour tous les travailleurs gravitant autour du monde judiciaire gabonais. Une manière de rappeler que derrière chaque dossier, il y a avant tout une organisation humaine à protéger. Vivement que ces orientations salutaires soient mises en œuvre pour le bien de leur corporation.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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