Présidentielle 2025 : un cadre de l’Union nationale appelle à la candidature du Gén. Oligui Nguema

Ecouter cet article Ecouter cet article

Si pour l’heure l’actuel président de la Transition, le Général Brice Oligui Nguema reste silencieux sur son intention de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle, certains compatriotes semblent déjà s’apprêter à cette éventualité. C’est notamment le cas du délégué spécial à la mairie d’Oyem Jean-Christophe Owono Nguema, qui a appelé, le 21 décembredernier au président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à se porter candidat à la prochaine élection prévue en 2025.

En effet, profitant de son discours de circonstance lors du passage de Brice Clotaire Oligui Nguema, le cadre de l’Union nationale a décidé de taper un grand coup dans la fourmilière. Il a pour ce faire rappelé au président de la Transition la nécessité de poursuivre le processus de redressement du Gabon entamé depuis le coup d’État opéré le 31 août 2023.

Un sauveur nommé Oligui Nguema

« En bon soldat, il vous revient de parachever l’action débutée et transmettre le relais plus tard, afin de vous permettre de mener à bien tous les chantiers que vous avez initiés. Aussi, je vous demande humblement de vous porter candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2025 », a déclaré Jean-Christophe Owono Nguema. Il a d’ailleurs souligné que l’action menée en seulement 100 jours de magistère, attestent de sa volonté de répondre aux attentes du peuple gabonais.

Dans le même ordre d’idées, le délégué spécial à la mairie d’Oyem a martelé que le Général Brice Oligui Nguema était bel et bien l’homme de la situation. Et que grâce à l’intervention des militaires regroupés au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le pays a été épargné d’un bain de sang supplémentaire, après ceux vécus en 2016, 2009, et 1993.