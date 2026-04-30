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Libreville : une marchandise de cocaïne de 200 millions FCFA saisie par la DGR !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 11h28min
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Une vue de la saisie de cocaine Effectuée par la DGR © D.R.
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Les services de la Direction générale des recherches (DGR) ont porté un coup d’arrêt au trafic de drogue dure dans la capitale gabonaise en procédant à l’interpellation du nommé Sunday Nwachukwu. Ce ressortissant nigérian, soupçonné d’être un pivot du commerce de cocaïne dans la capitale, a été confondu à la suite d’une opération de surveillance minutieuse avec des indics.

L’affaire a pris corps le 18 avril dernier, suite à un renseignement anonyme des mouvements suspects aux abords du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC). L’interception initiale d’un individu porteur d’une somme de 1,5 million de FCFA dont l’origine prétendument liée à un prêt usuraire a suscité la perplexité des enquêteurs a constitué le fil d’Ariane de cette procédure.

Sunday Nwachukwu dans des sales draps !

C’est par le truchement de la coopération d’un présumé complice, le nommé Eddy, agissant en qualité d’informateur après une perquisition infructueuse à son domicile, qu’un guet-apens a été tendu. Sous l’étroite surveillance des agents de la DGR, une transaction fictive a été orchestrée. Laquelle a conduit à l’interpellation de Sunday Nwachukwu sur les lieux d’un rendez-vous convenu.

Les outils de manoeuvre des trafiquants de drogue © D.R.

Les investigations subséquentes, menées au sein de l’établissement commercial du suspect à savoir une quincaillerie servant de façade légale à ses activités illicites, ont permis de découvrir une cargaison de produits stupéfiants. Le mode opératoire révélé s’avère particulièrement sophistiqué. « La drogue était dissimulée dans des pièces mécaniques, notamment des pompes hydrauliques », a fait savoir un enquêteur.

Un marché illégal mais portant en œuvre !

Les saisies sont composées de 32 gélules et d’un paquet d’un kilogramme de cocaïne pure. Selon les revendeurs sur place, le prix d’une gélule est de 500.000 FCFA. La vente des 32 gélules devrait rapporter 16 millions FCFA. Selon les aveux circonstanciés du mis en cause, la marchandise faisait l’objet d’une « transformation en cailloux » qui permet de tripler les bénéfices. Ainsi donc chaque cellule ayant subi une chimie au noir fournirait finalement 1,5 million FCFA.

Ce qui porte le bénéfice à 48 millions FCFA auxquels s’ajoutent le prix du kilogramme de poudre blanche saisie évalué à plus de 80 millions FCFA. Au total, la valeur marchande estimée à 200 millions de FCFA sur le marché illicite.. Passé aux aveux, Sunday Nwachukwu a désigné comme commanditaire un certain Emmanuel, ressortissant nigérian en fuite et récidiviste notoire. Les suspects ont été déférés devant les autorités judiciaires compétentes en matinée de ce mercredi 29 avril 2026.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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