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Barreaux africains : Me Obame Sima pour une culture juridique commune !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 30 avril 2026 à 11h41min
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Une vue des participants à la rentrée solennelle de Dakar avec Me Obame Sima © D.R.
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Deux rencontres de haut vol à Kinshasa et Dakar ont récemment rythmé l’univers judiciaire africain. Au cœur de ces échanges, Maître Raymond Obame Sima, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Gabon et Vice-président de la Conférence des Barreaux de l’espace OHADA, a porté la voix  pour la modernisation et l’unité de la profession d’avocat sur le continent. Avec en ligne de mire, la défense de l’État de droit. 

Lors du Forum international des bâtonniers à Kinshasa, Me Raymond Obame Sima a souligné que l’avocat ne peut plus être un simple spectateur des bouleversements mondiaux. Face aux défis sécuritaires, technologiques et économiques, le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Gabon a appelé à une réflexion profonde sur l’orientation de la profession. Pour le patron du barreau gabonais, il s’agit de définir des stratégies résilientes.

Me Obame Sima pour une culture juridique commune et un marché intégré !

Le but pour l’expérimenté avocat est que les avocats demeurent les sentinelles de l’État de droit et des acteurs clés de la lutte contre les fléaux sociaux. Même son de cloche à Dakar, pays dans lequel il a été formé, Me Raymond Obame Sima a profité de la Rentrée solennelle du Barreau du Sénégal, pour réaffirmer la dimension institutionnelle de la Conférence des Barreaux de l’espace OHADA. Et ce, depuis le renouvellement de ses instances à Lomé en décembre 2025.

À ce propos, Maître Raymond Obame Sima plaide pour la consolidation de la place de la Conférence au sein de l’architecture de l’OHADA. Pour ce qui est de la mobilité professionnelle, il suggère la promotion de la libre circulation des avocats pour un espace juridique véritablement intégré. Cette vision passe assurément par l’accroissement de la formation dans des secteurs pointus tels que le droit minier, les marchés financiers et les partenariats public-privé (PPP).

Clôturant son intervention sur une note empreinte de sagesse, Me Obame Sima a rappelé la vulnérabilité des praticiens face à l’exigence de leur « sacerdoce ». À ce propos, il a exhorté ses confrères à préserver leur santé car l’efficacité professionnelle ne peut se faire au détriment de l’intégrité physique. Avec l’annonce d’une rentrée solennelle commune pour le premier trimestre 2027, l’organisation est sur la bonne voie de la justice africaine fiable avec des avocats solidaires et qualifiés.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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