DGCPT : l’unité et l’excellence au coeur du 1er Mai !

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À l’instar d’autres entités partout dans le monde, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a célébré, ce vendredi 1er mai 2026, la Fête du travail au Dôme de la Baie des rois. Une cérémonie haute en couleur puisque cette édition 2026 a enregistré la présence remarquée du ministre de l’Économie, Thierry Minko, et de son directeur de cabinet, Jules Potier Loembe. Tous deux répondaient à l’invitation de Luther Steeven Abouna Yangui, Directeur général de la comptabilité publique et du Trésor. Autre fait notable la présentation officielle de l’Abbé Gaël Obiang Obiang, nouvel aumônier de l’institution.

Alors que Libreville se parait de son meilleur sourire ensoleillé, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor débutait ses hostilités du 1er mai par l’observation d’une minute de silence et hommage en mémoire de leurs collègues, collaborateurs qui les ont précédés. Poursuivant son propos, la Directrice des Ressources humaines, a rappelé le sens du 1er mai. « Un moment de réflexion sur les valeurs qui nous rassemblent à savoir le respect, la solidarité, l’équité et le bien-être au travail. ». Huguette Pascale Kassa Mapsi n’a pas manqué de magnifier l’engagement du top management. « Notre bien-aimé DG ne ménage aucun effort pour construire un environnement professionnel épanouissant, inclusif et porteur d’avenir pour tous. ».

Le Synat pour l’amélioration continue des conditions des agents !

Prenant la parole au nom du Syndicat national des agents du Trésor (Synat), le Secrétaire général Davy Mounguengui a d’abord remercié les agents pour leur « forte mobilisation » lors des récentes élections professionnelles. « Vous avez défendu l’institution avec une forte mobilisation. Nous avons plus de 1 000 voix. Le Trésor est hautement placé et nous sommes au sommet de la montagne », a-t-il lancé sous les applaudissements. Ce dernier a également appelé à l’union sacrée des agents en martelant que le thème national est bien « Unis pour une représentativité syndicale constructive au service du développement national ».

Le bureau du Synat lors de la fête du travail 2026 © D.R

Qu’à cet effet, le dialogue social se doit d’être un outil « de force de proposition ». Davy Mounguengui a ensuite égrené les avancées obtenues sous la direction actuelle. De la réhabilitation des postes comptables, le renouvellement du parc automobile, les titularisations et avancements, le nouveau contrat d’assurance maladie à 80% à la rouverture du restaurant d’entreprise « Le Tresto ». « En si peu de temps, beaucoup a été fait, mais plusieurs chantiers restent à parfaire », a-t-il nuancé. Pour le Secrétaire général du Syndicat national des agents du Trésor public, il est temps d’implémenter la charte de la mobilité, l’accès au logement et la signature de la charte de confidentialité.

Rigueur, digitalisation et confiance, le triptyque de la DGCPT !

Luther Steeven Abouna Yangui a, lui, structuré son intervention autour de la gravité, la reconnaissance et l’espérance ». Le Directeur général de la comptabilité publique et du trésor a martelé que « le Trésor public n’est pas une administration comme les autres ». Il en a profité pour lever toute équivoque sur une présumée non valorisation du personnel. « Vous travaillez souvent dans l’ombre, mais votre action éclaire la marche de l’État. ». Une marque d’estime qui a été applaudie par l’ensemble de ses collaborateurs. Aussi, le Directeur général a placé la digitalisation au cœur de la transformation en cours. « Ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité. Elle améliore la transparence, sécurise les opérations et offre un meilleur service aux usagers. », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, ce dernier a souligné que les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) et le rôle central du Trésor impliquent un changement de paradigme dans l’urgence. Cela passe assurément par « Zéro approximation dans les comptes. Zéro complaisance face aux irrégularités. ». Une vision en phase avec les orientations de la 5eme République qui sera contenu dans le plan stratégique 2027-2032. Selon Luther Steeven Abouna Yangui, il ne s’agira pas d’un énième document à consulter mais bien « d’une boussole collective pour bâtir un Trésor plus moderne, plus performant et plus proche des usagers ». Avant de conclure, sur un hommage aux 26 agents totalisant plus de 30 ans qui ont été décorés pour leurs bons et loyaux services.

L’aumônier, la cerise sur le gâteau à la DGCPT !

Après ce diagnostic lucide et cette projection salutaire, la Directrice des ressources humaines a procédé à la présentation de l’Abbé Gaël Obiang Obiang comme nouvel aumônier de la DGCPT. Afin de lever toute équivoque sur l’atteinte au principe de laïcité auquel la DGCPT reste attachée, Huguette Pascale Kassa Mapsi a rappelé le rôle de ce nouveau partenaire. « Il ne s’agit pas d’une fonction administrative, mais d’une mission d’accompagnement spirituelle et morale […] Sa présence est toujours basée sur le volontariat et le respect de la liberté de conscience. ». D’ailleurs, dans sa prêche de circonstance, l’Abbé Gaël Obiang Obiang a recentré le travail sur sa dimension éthique.

Les agents de la DGCPT en liesse lors du 1er mai © D.R.

« Travailler, ce n’est pas seulement exécuter une tâche, c’est servir, c’est construire. ». Un postulat tiré du livre de Genèse dans la Bible sur les sens des verbes « cultiver et garder ». L’homme de Dieu a établi un parallèle qui a édifié plus d’un. « Vous cultivez en organisant les finances publiques. Vous gardez en veillant à la transparence et à la justice. ». Après la solennité des discours, place à la détente. L’orchestre mené par Jean Jacques Mayi a ouvert le mini-concert, suivi d’un duo de slameurs, puis des prestations mémorables de L’Amalgame, Prince Kiala, Evy et Amandine « la reine d’empire ». Autant de performances qui ont fait vibrer la Place Triomphale et clôturé la journée en apothéose.