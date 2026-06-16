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 Gabon : le CLR sonne la mobilisation générale à un an de son congrès

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 11h33min
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Au centre le président du CLR Jean Boniface Assélé © D.R.
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Réunis ce week-end à Libreville, les cadres du Centre des Libéraux Réformateurs (CLR) ont officiellement lancé la relance des activités du parti. À un an de son prochain congrès, la formation politique fondée par Jean-Boniface Assélé entend se réorganiser, remobiliser ses militants et réaffirmer son soutien au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

À l’approche des grandes échéances politiques de la Ve République, le Centre des Libéraux Réformateurs (CLR) veut retrouver toute sa place dans le paysage politique national. Réunis au Cabaret des Artistes, dans le 5ᵉ arrondissement de Libreville, les responsables du parti ont tenu une réunion élargie du directoire destinée à jeter les bases d’une nouvelle dynamique organisationnelle.

Une relance tournée vers le congrès de 2027

Face aux militants et cadres présents, le président du CLR, Jean-Boniface Assélé, a tenu à répondre aux nombreuses interrogations sur l’avenir de sa formation politique. Balayant les critiques annonçant le déclin ou la disparition du parti, l’ancien ministre s’est voulu catégorique. « Beaucoup, comme d’habitude, ont dit que le CLR est mort », a-t-il déclaré, estimant que la forte mobilisation observée lors de cette rencontre constituait la meilleure preuve du contraire.

Au cœur des échanges figurait la préparation du prochain congrès du parti, prévu dans un an. Pour la direction du CLR, cette échéance doit permettre de redéfinir les orientations stratégiques de la formation et de renforcer son implantation sur l’ensemble du territoire national. Dans cette perspective, Jean-Boniface Assélé a invité les militants à mener une réflexion sans complaisance sur le fonctionnement du parti et les défis qui l’attendent. « Cette réunion va nous permettre, sans complaisance, d’examiner la suite du chemin à faire et surtout dans quelles conditions », a-t-il souligné.

Afin d’accompagner cette démarche, un comité de réflexion chargé de proposer les modalités de la relance du parti a été mis en place. Le président du CLR a également annoncé la nomination prochaine de nouveaux responsables afin de redynamiser les structures internes.

Le CLR revendique son rôle durant la Transition

La rencontre a également été marquée par la présentation du rapport d’activités 2024-2025. Ce document revient notamment sur la participation du CLR aux principales étapes de la Transition politique, ainsi qu’aux campagnes référendaire et présidentielle. À travers ce bilan, la formation politique entend rappeler son implication dans les mutations institutionnelles engagées depuis le 30 août 2023 et sa proximité avec les orientations portées par le président de la République.

À un moment où plusieurs partis cherchent à se repositionner dans le nouvel environnement politique gabonais, le CLR affiche ainsi son ambition de demeurer un acteur influent du débat public. Reste désormais à transformer cette volonté de relance en une véritable dynamique militante capable de peser dans les futures échéances électorales et dans la consolidation de la Ve République.

Gabon : le CLR sonne la mobilisation générale à un an de son congrès

Réunis ce week-end à Libreville, les cadres du Centre des Libéraux Réformateurs (CLR) ont officiellement lancé la relance des activités du parti. À un an de son prochain congrès, la formation politique fondée par Jean-Boniface Assélé entend se réorganiser, remobiliser ses militants et réaffirmer son soutien au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.**

À l’approche des grandes échéances politiques de la Ve République, le Centre des Libéraux Réformateurs (CLR) veut retrouver toute sa place dans le paysage politique national. Réunis au Cabaret des Artistes, dans le 5ᵉ arrondissement de Libreville, les responsables du parti ont tenu une réunion élargie du directoire destinée à jeter les bases d’une nouvelle dynamique organisationnelle.

Face aux militants et cadres présents, le président du CLR, Jean-Boniface Assélé, a tenu à répondre aux nombreuses interrogations sur l’avenir de sa formation politique. Balayant les critiques annonçant le déclin ou la disparition du parti, l’ancien ministre s’est voulu catégorique. « Beaucoup, comme d’habitude, ont dit que le CLR est mort », a-t-il déclaré, estimant que la forte mobilisation observée lors de cette rencontre constituait la meilleure preuve du contraire.

Une relance tournée vers le congrès de 2027

Au cœur des échanges figurait la préparation du prochain congrès du parti, prévu dans un an. Pour la direction du CLR, cette échéance doit permettre de redéfinir les orientations stratégiques de la formation et de renforcer son implantation sur l’ensemble du territoire national. Dans cette perspective, Jean-Boniface Assélé a invité les militants à mener une réflexion sans complaisance sur le fonctionnement du parti et les défis qui l’attendent. « Cette réunion va nous permettre, sans complaisance, d’examiner la suite du chemin à faire et surtout dans quelles conditions », a-t-il souligné.

Afin d’accompagner cette démarche, un comité de réflexion chargé de proposer les modalités de la relance du parti a été mis en place. Le président du CLR a également annoncé la nomination prochaine de nouveaux responsables afin de redynamiser les structures internes.

Le CLR revendique son rôle durant la Transition

La rencontre a également été marquée par la présentation du rapport d’activités 2024-2025. Ce document revient notamment sur la participation du CLR aux principales étapes de la Transition politique, ainsi qu’aux campagnes référendaire et présidentielle. À travers ce bilan, la formation politique entend rappeler son implication dans les mutations institutionnelles engagées depuis le 30 août 2023 et sa proximité avec les orientations portées par le président de la République.

À un moment où plusieurs partis cherchent à se repositionner dans le nouvel environnement politique gabonais, le CLR affiche ainsi son ambition de demeurer un acteur influent du débat public. Reste désormais à transformer cette volonté de relance en une véritable dynamique militante capable de peser dans les futures échéances électorales et dans la consolidation de la Ve République.

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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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