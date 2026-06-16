Derniers articlesSOCIETE

Gabon : l’administration de Guietsou paralysée par l’absence d’Internet

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 11h58min
1 515 Temps de lecture 1 minute
Une vue de Guietsou © D.R.
Ecouter l'article

Pendant que le monde accélère sa mue technologique et vante les mérites de la dématérialisation, une localité reste désespérément sur le quai. À Guietsou, chef-lieu du département de la Mougalaba, l’accès à une connexion Internet stable n’est qu’un lointain mirage. Comme le souligne une enquête du média Le Nouvelliste Durembu, cette bourgade s’impose aujourd’hui comme le grand oublié de l’ère numérique, victime d’un anachronisme qui pèse lourdement sur son quotidien.

Pourtant, ce ne sont pas les déclarations d’intentions qui ont manqué. Au fil des ans, les promesses politiques se sont accumulées, portées par les discours rassurants des opérateurs de téléphonie mobile et les engagements théoriques des autorités de régulation. Sur le terrain, l’amertume a remplacé l’espoir. Les infrastructures tant attendues n’ont jamais vu le jour, laissant les populations locales et les usagers dans un isolement technologique total.

95 kilomètres pour envoyer un e-mail

Cette fracture numérique ne se limite pas à un simple inconfort pour les habitants ; elle paralyse de plein fouet les services publics. À Guietsou, le traitement des dossiers d’état civil, le transfert d’un rapport urgent ou la gestion des données budgétaires relèvent du parcours du combattant. Rien ne peut se faire sur place.

Pour la moindre urgence numérique, le constat est implacable : les agents administratifs n’ont d’autre choix que de déserter temporairement leurs bureaux. Selon les informations du Nouvelliste Durembu, ces fonctionnaires doivent régulièrement entreprendre un périple exténuant et coûteux de 95 kilomètres sur une piste éprouvante pour rallier Mouila, la capitale provinciale, dans le seul espoir de capter un signal réseau.

Une transition digitale à deux vitesses

Cette situation aberrante pose une question de fond : à qui la faute ? Entre le désengagement des opérateurs privés, jugés frileux à l’idée d’investir dans les zones reculées, et les lenteurs de l’État, la responsabilité est partagée. En attendant que les lignes bougent, Guietsou continue de payer le prix fort d’un développement à deux vitesses, où l’efficacité administrative s’arrête là où s’éteignent les réseaux mobiles.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 11h58min
1 515 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Poussée d’archimède : Oligui Nguema désavoue le projet Piaepal

16 juin 2026 à 12h12min

 Gabon : le CLR sonne la mobilisation générale à un an de son congrès

16 juin 2026 à 11h33min

One UI 5 : plus de personnalisation avec la dernière mise à jour sur Samsung !

16 juin 2026 à 11h14min

Diplomatie : Oligui Nguema confirme la candidature du Gabon pour l’organisation du Sommet de l’UA 2027

16 juin 2026 à 10h32min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 19H30 du 15 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 15 Juin 2026
[#LDM] Boissons gabonaises détruites en France : le témoignage choc de Marcelle Eyang Noutchet Dans ce nouveau numéro de Ligne de Mire sur Gabon Media Time, Marcelle Eyang Noutchet, entrepreneure gabonaise installée en France, revient sur une affaire qui a bouleversé son parcours professionnel. Après avoir voulu valoriser les produits gabonais auprès de la diaspora, elle affirme avoir investi dans l’importation de boissons produites au Gabon vers la France. Mais à l’arrivée de la cargaison, les autorités françaises auraient relevé des problèmes de conformité, d’étiquetage et de traçabilité. Résultat : les produits sont bloqués, les frais s’accumulent, puis la marchandise est finalement détruite. Dans cet entretien, Marcelle Eyang Noutchet raconte les coulisses de cette opération, les démarches entreprises, les pertes subies, ses accusations, son sentiment d’abandon et les questions qu’elle pose aujourd’hui sur la responsabilité des différents acteurs impliqués. Une interview forte sur l’entrepreneuriat, la diaspora gabonaise, l’exportation des produits locaux, la conformité sanitaire et les difficultés rencontrées par ceux qui veulent investir entre le Gabon et l’étranger. À suivre dans Ligne de Mire, sur GMT TV, Facebook, YouTube et TikTok. 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
Boissons gabonaises détruites en France : le témoignage choc de Marcelle Eyang Noutchet
[#Reportage] Parlement en congrès : que retenir du discours d’Oligui Nguema ? 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Parlement en congrès : que retenir du discours d’Oligui Nguema ?
[#Zapping] du 15 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Zapping] du 15 Juin 2026
[#Reportage] Affaire Mbazaboua : la foi face aux soupçons d’emprise 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Affaire Mbazaboua : la foi face aux soupçons d’emprise
[#Reportage] Sécurité pénitentiaire : 1 499 « mâtons » de la promotion Edwige Nkeze Igouwe désormais en service 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Sécurité pénitentiaire : 1 499 nouveaux agents entrent en service
S'abonner
Bouton retour en haut de la page