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Gabon : lancement du premier data center le 30 juin

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 16h02min
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Le Gabon franchira une étape décisive dans sa transformation numérique avec le lancement, le 30 juin 2026, de son tout premier data center. En prélude à cette mise en service, le président de l’Autorité pour la protection des données personnelles et de la vie privée (APDPVP), Joël Dominique Ledaga, a reçu en séance de travail le ministre de l’Économie numérique, Mark Alexandre Doumba, accompagné des responsables de ST Digital, entreprise promotrice de cette infrastructure. Cette rencontre a permis de présenter le dispositif technique mis en place afin de garantir un hébergement sécurisé des données des administrations, des entreprises et des citoyens gabonais sur le territoire national.

Garant de la protection des données personnelles des gabonais, l’APDPVP joue un rôle majeur dans le déploiement de ce dispositif. Les responsables de ST Digital ont détaillé les mécanismes de sécurisation prévus, notamment le cloisonnement des environnements informatiques, le contrôle des accès et le chiffrement des données tout au long de leur cycle de vie. Pour le ministre de l’Économie numérique, cette démarche apporte une réponse concrète aux préoccupations des gabonais concernant le stockage et la protection de leurs informations personnelles, tout en assurant que le projet respecte pleinement les exigences fixées par l’autorité de régulation.

Un levier pour la souveraineté numérique

Le futur data center constitue un instrument stratégique de souveraineté numérique, en permettant au Gabon d’héberger localement les données des services publics, des entreprises privées et des particuliers. Jusqu’à présent, une grande partie de ces données était stockée à l’étranger, exposant le pays à des enjeux de dépendance et de maîtrise des informations sensibles. Cette nouvelle infrastructure offrira ainsi un environnement sécurisé favorisant une meilleure gestion, un partage plus efficace et une exploitation optimale des données nationales.

Selon Laïka Mba, responsable des services Data Center de ST Digital, cette infrastructure éco-responsable répond au standard international Tier III, garantissant un haut niveau de disponibilité et de sécurité. Accessible aux administrations, aux entreprises comme aux particuliers, elle permettra à chaque acteur de bénéficier d’un hébergement fiable sur le territoire gabonais. En accompagnant ce projet dès sa conception, l’APDPVP confirme son rôle central dans la construction d’un écosystème numérique de confiance, où innovation technologique et protection des données personnelles évoluent de concert au service du développement du Gabon.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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