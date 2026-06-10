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Gabon : Libreville et Paris préparent le sommet bilatéral de juillet 2026

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 15h38min
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L'ambassadeur de France au Gabon Fabrice Mauriès reçu par le président Brice Oligui Nguema © D.R.
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Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce mercredi 10 juin 2026 une audience à Fabrice Mauriès, Ambassadeur et Haut Représentant de la République française au Gabon . Une rencontre qui a permis de poser les jalons des futures dynamiques partenariales entre les deux nations . 

Au cœur des échanges figurait la préparation minutieuse de la prochaine visite officielle que le Président gabonais effectuera à Paris dans les semaines à venir, un déplacement qu’il avait lui-même annoncé lors d’interviews accordées à des médias internationaux .

Les jalons d’un déplacement de haut niveau à Paris

Prévu pour le mois de juillet 2026, ce voyage diplomatique en France ne doit rien au hasard . Il s’inscrit en effet dans la parfaite continuité de la visite que le Président français, Emmanuel Macron, avait effectuée à Libreville en novembre 2025 . En passant en revue les dossiers prioritaires, Brice Clotaire Oligui Nguema et le diplomate français ont défini l’ordre du jour des futures discussions de haut niveau . 

L’objectif affiché est clair : insuffler une nouvelle énergie aux relations franco-gabonaises, tout en veillant scrupuleusement aux intérêts partagés des deux peuples .

Un partenariat modernisé et respectueux des souverainetés

Loin des vieux schémas, les discussions de Libreville ont mis l’accent sur la consolidation d’un modèle de coopération profondément modernisé . Ce partenariat renouvelé repose désormais sur des principes fondamentaux d’équité, de respect mutuel et d’avantages réciproques . Les deux pays entendent collaborer activement dans des secteurs hautement stratégiques tels que l’économie, les infrastructures, la défense, la culture, ainsi que l’éducation et la formation .

Le soutien de la France aux projets structurants du Gabon

En tant que partenaire économique historique et majeur du Gabon, la France réaffirme son engagement à soutenir la trajectoire de développement impulsée par les autorités de la transition . Cet accompagnement se concrétisera par un appui renforcé au déploiement de grands projets structurants . 

Surtout, cette alliance nouvelle s’articulera autour des priorités nationales fixées par le Gabon, garantissant fermement le renforcement de sa souveraineté dans chaque accord conclu . Témoignage de l’excellence des liens qui unissent Paris et Libreville, ce sommet de juillet s’annonce d’ores et déjà comme un tournant politique décisif .

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 15h38min
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