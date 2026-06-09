Mouila : un écogarde meurt lors d’un challenge inter-forces

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Guthrie Ebenezer Bokonga, écogarde de 35 ans, est décédé récemment à Mouila, dans la province de la Ngounié. Le drame est survenu alors qu’il participait au challenge sportif national inter-forces de défense et de sécurité organisé au stade du camp militaire, rapporte l’Agence gabonaise de presse dans une publication datant du 8 juin 2026. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de son décès.

Le stade du camp militaire à Mouila a été le théâtre d’un grave incident. En service au parc national de Waka, dans le département de Tsamba-Magotsi, Guthrie Ebenezer Bokonga participait, au moment des faits, à un tournoi des forces de défense et de sécurité organisée dans le chef-lieu de la province. C’est au cours d’une rencontre de la phase de groupes que le jeune trentenaire s’est brusquement effondré sur l’aire de jeu. Cela s’est produit quelques minutes après son entrée en seconde période, alors qu’aucun contact avec un autre joueur n’avait été signalé.

Un drame qui rappelle la nécessité d’une vigilance médicale accrue lors des compétitions sportives

La victime a immédiatement reçu les premiers soins avant d’être prise en charge par les secours déployés sur le site de la compétition. Après une première intervention au stade, Guthrie Ebenezer Bokonga a été évacué vers le Centre hospitalier régional de Mouila. Malgré l’intervention du personnel médical, il n’a pas pu être réanimé. Son corps a ensuite été transféré à la morgue de la ville. Si les causes exactes du décès demeurent jusqu’à lors inconnues, l’AGP indique que des proches de la victime affirment qu’il présentait de légères douleurs avant le début de la rencontre.

Une enquête a été lancée afin de faire toute la lumière sur ce drame et d’établir si la victime présentait d’éventuels antécédents médicaux. Dans un message de condoléances, l’Agence nationale des parcs nationaux ainsi que la direction provinciale des Eaux et Forêts de la Ngounié ont exprimé leur soutien à la famille endeuillée et à l’ensemble de la communauté des agents des parcs nationaux. Cette affaire rappelle la nécessité d’une vigilance accrue en matière de suivi médical et de dispositifs de secours lors des compétitions sportives de ce type. Pour l’heure, la famille de la victime ainsi que les populations Movilloises restent sous le choc !

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire