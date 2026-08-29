Libreville : La Peyrie EMF élargit son réseau d’agences 

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L’établissement de microfinance La Peyrie EMF a procédé à l’ouverture officielle de sa quatrième agence dénommée Optimum ce samedi 29 août. L’agence, située à la mosquée de la Peyrie, dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, est une réponse au besoin de proximité entre l’institution et la clientèle. Une extension qui confirme la détermination de l’établissement de se rapprocher des populations et surtout des microfinances.

La cérémonie s’est tenue en présence du Président du conseil d’administration, de la nouvelle directrice de l’agence Optimum, du conseiller du ministre de l’économie et des finances ainsi que de plusieurs épargnants dans une ambiance solennelle et chaleureuse. L’objectif, permettre à chaque commerçant et entrepreneur d’obtenir des financements nécessaires. « ​Nous savons que derrière chaque activité se trouve un projet, un besoin de financement, une ambition et souvent beaucoup de courage. C’est pourquoi notre ambition à nous consiste à accompagner toutes ces initiatives et à construire avec nos clients une relation fondée sur la confiance, la proximité et la responsabilité », a déclaré Jeneviève Biveghe Menie, PCA de La Peyrie EMF.

Optimisation des services au programme de l’extension

Après les agences Premium, Zénith, et Horizon, Optimum se présente comme une optimisation du déploiement sur le terrain de la micro-finance. En effet, la nouvelle agence est située au cœur du marché entre le Carrefour Léon Mba, la Patrie et de Mont-Bouet. « On a fait le choix de s’installer au marché parce que nous avons fait le constat que l’activité économique même, voire la niche même de l’activité économique était au niveau du marché », a expliqué Armelle Biveghe, directrice de l’agence Optimum. Pour les futurs clients de La Peyrie EMF, cette ouverture est la bienvenue et pourra être une solution d’accompagnement pour les entrepreneurs et micro-entrepreneurs.

En ouvrant sa quatrième agence au marché de Mont-Bouët, la Peyrie EMF entend renforcer sa présence sur le terrain et aux côtés des personnes désireuses de souscrire à leurs offres. Pour rappel, la Peyrie Emf, ouverte depuis 2025, est accessible aux actifs, aux retraités, aux étudiants, ainsi qu’aux commerçants.