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Gabon : la Cour des Comptes muscle son contrôle sur les industries extractives

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 12h29min
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Siège de la Cour des comptes à Libreville © D.R.
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Face aux défis de la mobilisation des recettes publiques, la Cour des comptes passe à l’offensive. L’institution a lancé, le 10 juin 2026 à Libreville, une masterclass hautement spécialisée destinée à ses auditeurs et magistrats financiers. Cette initiative vise un objectif clair : doter les équipes de contrôle d’une expertise pointue dans l’audit des secteurs du pétrole, des mines et de la forêt, véritables poumons économiques du pays.

Pour auditer efficacement, il faut d’abord comprendre. Durant trois jours, les participants ont plongé au cœur des mécanismes techniques, fiscaux et opérationnels qui régissent les industries extractives. L’enjeu est de taille pour les finances publiques. En effet, une mauvaise appréhension des contrats pétroliers ou des flux miniers et forestiers peut priver l’État de ressources colossales.

Grâce aux échanges directs avec des experts sectoriels, les magistrats financiers affinent leurs grilles d’analyse. Cette immersion technique leur permettra de traquer plus efficacement les anomalies, d’optimiser le suivi des recettes et, à terme, de garantir que les richesses naturelles du sous-sol et des forêts profitent pleinement au budget national.

L’arme du numérique pour plus de transparence

Cette session de formation ne constitue que la première étape d’une stratégie de modernisation beaucoup plus vaste. Pour accompagner cette montée en compétences, la Cour des Comptes mise désormais sur la technologie avec le déploiement d’une plateforme numérique exclusivement dédiée à l’audit des ressources extractives.

Cet outil moderne va transformer en profondeur les méthodes de vérification. En centralisant et en analysant plus rapidement les données financières et de production, la plateforme logicielle va réduire les risques d’évasion fiscale et limiter les pertes de revenus pour l’État.

Un cap vers la performance budgétaire

À l’heure où le Gabon cherche à consolider sa trajectoire économique, le renforcement de la gouvernance financière devient une priorité absolue. À travers cette masterclass et la digitalisation de ses procédures, la Cour des Comptes réaffirme son rôle de garde-fou. En devenant plus incisive dans ses contrôles, l’institution envoie un signal fort aux opérateurs économiques et s’impose comme un acteur central de la transparence et de la performance publique.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 16 juin 2026 à 12h29min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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