Mercato : Teddy Averlant tout proche de Guingamp !

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C’est le dossier chaud qui agite les coulisses de la Ligue 2. Sauf retournement de situation de dernière minute, Teddy Averlant se rapproche à grands pas de l’En Avant Guingamp. Les discussions entre le club breton et l’Amiens SC se sont intensifiées ces dernières heures. Si l’accord financier achoppait initialement sur les exigences picardes, les positions se sont largement rapprochées autour d’un montant avoisinant les 300 000 euros.

D’après des sources concordantes, il ne resterait désormais que quelques détails contractuels à régler. Par ailleurs, l’optimisme est de mise des deux côtés pour finaliser ce deal imminent. Pour l’ailier de 26 ans, ce mouvement représente une nouvelle étape dans une ascension fulgurante. Véritable working-class hero du football français, le natif de Saint-Quentin a longtemps usé ses crampons sur les pelouses exigeantes du football amateur. Il a évolué de Saint-Quentin à Furiani-Agliani.

Teddy Averlant, ma résilience et le travail comme amulettes !

C’est sa saison majuscule sous les couleurs de l’US Boulogne en National qui lui a servi de véritable tremplin vers le monde professionnel. Transféré à Amiens à l’été 2025, Teddy Averlant a prouvé qu’il avait le niveau pour dynamiter les défenses de l’antichambre de l’élite. Dans la foulée, il est devenu le facteur X des Panthères du Gabon. En effet, son éclosion tardive mais fracassante sur la scène hexagonale lui a ouvert en grand les portes du football international.

Binational, Teddy Averlant a honoré sa première cape avec l’équipe nationale du Gabon en juin 2025. Devenu une arme offensive précieuse pour les Panthères, le virevoltant milieu droit enchaîne les performances de haut vol en sélection. Il parviendra à débloquer son compteur de buts sur la scène internationale. Il va sans dire que Guingamp s’apprête à réaliser un très joli coup sur l’échiquier du mercato. Un dynamiteur de couloir, rompu aux joutes physiques. Affaire à suivre !