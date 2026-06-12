Gabon : la communauté Apindzi lance la 2e édition de ses assises socio-culturelles

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C’est sous le signe de la promotion et de la valorisation que la communauté Apindzi, a ouvert les activités de la deuxième édition des assises sociales et culturelles au Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. L’événement qui a eu lieu le jeudi 11 juin entend promouvoir les pratiques culturelles et ancestrales de la communauté ainsi que son développement.

Le lancement de cette deuxième édition a réuni notables, femmes, jeunes, cadres et même des dignitaires venus nombreux pour vivre cette expérience, rapporte l’Agence gabonaise de presse (AGP). Durant trois jours, ces assises tourneront autour de la préservation des valeurs traditionnelles et du renforcement de la cohésion communautaire. Axes majeurs qui traceront la voie d’une réflexion d’échanges et de partages sur les différents défis qui se présentent sur le plan social, culturel et même dans la croissance de la communauté.

72 heures immersives dans la culture Apindzi

Dans son propos circonstanciel, le président de la Communauté Apindzi a tenu à remercier l’accompagnement des autorités dans cette démarche. « Nous voulons dire merci à toutes les institutions de la République qui ont bien voulu nous accompagner pour cette deuxième édition des assises sociales et culturelles de la communauté Apindzi. L’objectif de ces assises est simple : promouvoir la culture apindzi au Gabon », a déclaré Yves Serge Nono. Au-delà de la simple rencontre entre fils et filles Apindzi, c’est une façon de célébrer la culture.

« La culture n’est pas un fait banal. Elle est le socle, le roc sur lequel se bâtit l’identité d’un peuple. Elle est la lumière qui éclaire le sentier de la longue marche du devenir et de l’avenir des hommes », ajoutent-il. Jusqu’au samedi 13 juin, chaque journée sera animée par des conférences débats, des ateliers portant essentiellement sur l’éducation, la sauvegarde du patrimoine culturel et de l’alliance avec les communautés extérieures. Le rendez-vous est donc pris jusqu’à ce samedi au Musée des arts, rites et traditions du Gabon !