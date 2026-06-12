ERV International Open 2026 : Libreville accueille plus de 100 tennismen venus du Gabon et de la sous-région

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Du 9 au 20 juin 2026, Libreville sera la plaque tournante de la petite balle jaune à l’occasion de l’ERV International Open. Héritier du Diplomatic Tennis Open, ce tournoi organisé par le Club de Tennis Ruban Vert réunira plus de 100 joueurs, dont plusieurs venus de la sous-région, confirmant la montée en puissance du tennis gabonais.

Le tennis gabonais s’offre une nouvelle vitrine avec l’ERV International Open 2026. Organisée à Libreville par le Club de Tennis Ruban Vert, cette compétition se veut l’un des rendez-vous sportifs majeurs du mois de juin, avec une participation record dépassant les 100 joueurs répartis dans plusieurs catégories d’âge.

Un tournoi qui gagne en dimension internationale

Si le tournoi change de nom cette année, son ambition demeure intacte : promouvoir la pratique du tennis, détecter les talents et favoriser les échanges sportifs. Cette édition enregistrera notamment la participation de joueurs venus du Cameroun, du Togo et du Bénin, renforçant ainsi son rayonnement régional.

Une vue de l’assistance au Ruban Vert

Placée sous le parrainage de l’ancien international gabonais Bruno Ecuele Manga, figure emblématique du sport national, la compétition entend également transmettre aux jeunes générations les valeurs d’excellence, de discipline et de dépassement de soi.

Le Club Ruban Vert poursuit son engagement

Porté par des bénévoles, des éducateurs et des passionnés, le Club de Tennis Ruban Vert s’est imposé au fil des années comme l’un des principaux acteurs du développement de la discipline au Gabon.

Au-delà de l’aspect compétitif, l’ERV International Open se présente comme un espace de convivialité, de partage et de promotion du vivre-ensemble à travers le sport. Pendant près de deux semaines, le public est invité à venir soutenir les participants et assister à des rencontres qui promettent intensité, spectacle et fair-play sur les courts de Libreville.