FEG : Alain-Claude Kouakoua élu à l’unanimité à la tête du patronat gabonais

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Élu à 100 % des suffrages exprimés lors d’un scrutin exceptionnel organisé ce 12 juin 2026, Alain-Claude Kouakoua prend officiellement les rênes de la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG). Un mandat placé sous le signe du renforcement du dialogue public-privé, de la compétitivité des entreprises et de la promotion des PME-PMI gabonaises.

La Fédération des Entreprises du Gabon (FEG) a tourné une nouvelle page de son histoire. Réunis au siège de l’organisation patronale, les membres du Bureau exécutif élargi ont porté à l’unanimité Alain-Claude Kouakoua à la présidence de l’institution, à l’issue d’un scrutin exceptionnel conduit conformément aux résolutions adoptées le 15 avril dernier.

Une élection sous le signe de la continuité

Unique candidat en lice après validation de son dossier par le Comité conformité des mandats, Alain-Claude Kouakoua succède officiellement à lui-même après avoir assuré l’intérim depuis le départ d’Henri-Claude Oyima vers de hautes fonctions gouvernementales.

Dans ses premières déclarations, le nouveau président a insisté sur la nécessité de bâtir « une économie plus compétitive, plus inclusive et plus créatrice d’emplois », tout en veillant à une meilleure intégration des PME et PMI gabonaises dans les grands projets structurants.

PME, financement et climat des affaires au cœur du mandat

Le nouveau patron du secteur privé entend poursuivre les chantiers engagés ces dernières années, notamment l’amélioration du climat des affaires, la réduction des délais de paiement, le renforcement de l’accès au financement et la promotion du contenu local.

Cette orientation intervient dans un contexte où le secteur privé est appelé à jouer un rôle central dans la mise en œuvre du Plan national de croissance et de développement voulu par les autorités. Organisation représentative du patronat gabonais, la FEG fédère plus d’un millier d’entreprises et demeure l’un des principaux interlocuteurs des pouvoirs publics sur les questions économiques et sociales.