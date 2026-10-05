Zone CEMAC : la dette des États franchit le cap des 12 000 milliards de FCFA

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Selon les données récentes publiées par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) à la fin du mois de septembre, les besoins de financement des gouvernements pèsent de plus en plus lourdement sur le système monétaire régional. À la fin juin 2026, les créances nettes sur les États membres de la CEMAC ont franchi la barre des 12 218,3 milliards de FCFA, enregistrant une progression annuelle de 12,4 %. Cette augmentation soutenue a directement contribué à hauteur de 6,1 points à la hausse de la masse monétaire régionale.

Parallèlement, les financements accordés aux entreprises, aux ménages et aux autres agents économiques ont atteint 13 638,7 milliards de FCFA, en hausse de 8,8 %. Les créances nettes sur le secteur public équivalent désormais à près de 90 % du stock total de crédits octroyés à l’économie réelle, réduisant l’écart entre ces deux masses à environ 1 420 milliards de FCFA seulement. La tendance est encore plus marquée au Gabon et au Congo, où les financements publics ont déjà dépassé le volume des crédits destinés au secteur privé.

Cette situation découle directement des contraintes budgétaires serrées et d’un service de la dette particulièrement élevé. Pour combler leurs manques de trésorerie, les gouvernements sollicitent abondamment le marché des titres publics, dont l’encours atteignait 10 219,3 milliards de FCFA à la fin juin. Les établissements bancaires se trouvent ainsi exposés par un double canal : les créances directes et l’acquisition massive de bons du Trésor.

Des contraintes sur l’investissement à long terme

Bien que le financement privé continue de progresser, il se concentre principalement sur des échéances de court terme, qui représentent 55,1 % de l’encours bancaire régional. Le moyen terme en rassemble 41 %, tandis que le long terme ne pèse que 3,9 %, malgré une hausse de 20 % sur un an. Cette prédominance des maturités courtes complique le financement des projets d’infrastructures, industriels et miniers.

Des risques accrus pour la stabilité financière

Face à cette vulnérabilité, la banque centrale identifie la charge de la dette et le risque d’accumulation d’arriérés comme des défis majeurs pour la région. Elle préconise un renforcement des recettes non pétrolières et une optimisation de la dépense publique. L’assainissement durable des finances publiques reste désormais la condition essentielle pour rééquilibrer le marché du crédit régional.