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Gabon : Immongault exige les plans d’action des administrations centrales d’ici le 12 juin

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 11h53min
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Le vice-président du gouvernement Hermann Immongault © D.R.
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Le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, mardi 9 juin, les travaux du Conseil interministériel consacrés à l’accélération de la mise en œuvre des réformes engagées par l’exécutif. Cette réunion a permis de rappeler les priorités fixées par le chef de l’État. Parmi celles-ci, plusieurs projets structurants, notamment le port en eau profonde de Kobe Kobe et le programme de construction de 3 100 logements à Bikele-Nzong, qui viennent renforcer les investissements déjà engagés dans les infrastructures, l’énergie, l’eau, les transports, l’éducation et la santé.

Face aux membres du gouvernement, Hermann Immongault a insisté sur la nécessité de passer rapidement des annonces aux réalisations concrètes. Le coordonnateur de l’action gouvernementale a rappelé que les administrations ne peuvent plus se limiter aux réunions et aux activités de cabinet. Il a également plaidé pour une meilleure coordination interministérielle, notamment dans le suivi des engagements issus du dialogue de partenariat entre le Gabon et l’Union européenne ainsi que des travaux du Haut Conseil pour l’Investissement. Selon lui, seule une administration réactive et organisée permettra de produire des résultats tangibles au bénéfice des populations.

L’administration centrale sommée de produire des résultats

Le vice-président du gouvernement a surtout placé l’administration centrale face à ses responsabilités. Faisant référence aux instructions données par le chef de l’État lors du Conseil des ministres du 4 mai dernier, il a demandé à chaque membre du gouvernement de transmettre, au plus tard le 12 juin 2026, les propositions de feuilles de route destinées aux principaux responsables administratifs. Cette échéance vise à doter chaque administration d’objectifs précis, mesurables et compatibles avec les priorités gouvernementales afin d’améliorer l’efficacité de l’action publique.

Hermann Immongault a enfin souligné que les citoyens attendent davantage de visibilité sur les politiques publiques et leurs résultats. Il a appelé les ministères à renforcer leur communication afin d’informer régulièrement les gabonaises et les gabonais de l’état d’avancement des projets engagés. Pour le vice-président du gouvernement, la culture du résultat, la coordination intersectorielle et la réactivité des administrations constituent désormais des exigences incontournables pour renforcer la confiance des citoyens et garantir la réussite des ambitions portées par l’exécutif.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 11h53min
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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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