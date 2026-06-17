Fly-over du PK12 : Henri Claude Mbina alerte sur le risque de paralysie du trafic entre Libreville et Ntoum

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Alors que le projet de construction du fly-over du PK12 est présenté comme une réponse durable aux difficultés de circulation dans le Grand Libreville, l’acteur politique du 3ᵉ arrondissement de Ntoum et ancien candidat aux élections législatives, Henri Claude Mbina, appelle les autorités à anticiper les conséquences du chantier. Dans un entretien accordé à Gabon Media Time (GMT), il estime que l’absence de voies de déviation adaptées pourrait transformer l’axe Libreville-Ntoum en véritable cauchemar pour les usagers.

Le projet de fly-over du PK12 figure parmi les infrastructures routières les plus attendues de la périphérie de Libreville. Destiné à fluidifier durablement la circulation sur cet axe stratégique reliant la capitale à Ntoum et à l’intérieur du pays, ce chantier suscite néanmoins des interrogations quant à sa phase d’exécution. Interrogé ce mardi 16 juin 2026 par Morel Mondjo Mouega, rédacteur en chef de GMT, en présence d’Henri Claude Mbina, l’acteur politique a insisté sur la nécessité d’aménager en amont des itinéraires alternatifs. « Sans ces aménagements, le chantier risque de générer des embouteillages massifs s’étendant du PK9 au PK12 », prévient-il.

Trois solutions pour éviter l’asphyxie du trafic

Pour Henri Claude Mbina, la réussite du projet dépendra autant de l’ouvrage final que de la gestion des flux de circulation durant les travaux. Il propose ainsi trois axes prioritaires de déviation. Le premier consiste à aménager une voie longeant la ligne de chemin de fer afin de permettre une sortie vers le PK13 au niveau du lavage auto. Le deuxième prévoit l’ouverture d’un accès derrière le BRC afin de désengorger le carrefour du PK12. Enfin, il recommande la réhabilitation de l’axe reliant le PK11 à l’hôpital de Melen pour offrir une alternative aux automobilistes.

Pour cet ancien candidat aux législatives, ne pas traiter dès maintenant la question des voies de déviation reviendrait à exposer volontairement les populations à des difficultés de mobilité majeures pendant toute la durée du chantier. « Ne pas traiter ces déviations reviendrait à créer volontairement des bouchons sur l’axe Libreville-Ntoum », souligne-t-il.

Alors que les autorités multiplient les investissements dans les infrastructures routières, cette interpellation remet sur la table une question essentielle : celle de l’anticipation des impacts des grands chantiers sur le quotidien des populations. Car si le fly-over du PK12 doit contribuer à améliorer la circulation demain, encore faut-il éviter qu’il ne paralyse celle d’aujourd’hui.