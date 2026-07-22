Sotega : les habitants tirent la sonnette d’alarme face à l’insécurité

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Dans le quartier Sotega, situé dans le 2ᵉ arrondissement de Libreville, c’est l’insécurité qui fait la loi. Entre vols, braquages et manque d’éclairage public, les habitants vivent dans une insécurité constante. Face à cette situation, ils sollicitent des mesures concrètes pour mieux protéger les populations et améliorer leur cadre de vie.

À Sotega, la peur grandissante face aux actes de vol et aux agressions perturbent le quotidien de milliers d’habitants. Le phénomène de l’insécurité gagne de plus en plus de terrain et se répand au sein des ménages. « On est fatigués de toujours rester sur nos gardes. Aujourd’hui, même laisser quelques affaires dehors devient un risque », témoigne une riveraine excédée par cette situation. A côté des actes de vol et des agressions, un autre problème s’ajoute aux préoccupations des habitants, notamment l’absence d’éclairage public.

L’éclairage public, un autre défi pour la sécurité à Sotega

En effet, en pénétrant le quartier, notamment en soirée, le constat est alarmant. Plusieurs zones sont insuffisamment éclairées voire sombres. Ce qui alimente encore le sentiment d’insécurité dans l’esprit des habitants, particulièrement pendant la nuit. « Quand la nuit tombe, certains vont se faufiler dans le noir pour arracher un sac ou pire. On évite au maximum de sortir parce qu’on ne sait pas ce qui peut arriver» confie un autre habitant de Sotega. Pour plusieurs riverains, améliorer l’éclairage permettrait de rendre les déplacements plus sûrs et de limiter les zones où certains actes peuvent être commis facilement.

Ils appellent donc à une intervention des autorités afin de renforcer l’installation des lampadaires et assurer une présence continue d’une police de proximité, comme annoncée par les autorités. Au-delà de ces mesures, les populations estiment que la sécurité doit être une responsabilité partagée entre les autorités, les forces de l’ordre et les citoyens. Une meilleure communication entre les habitants et les services compétents pourrait permettre de signaler rapidement les problèmes et d’apporter des réponses adaptées. Pour les habitants de Sotega, l’objectif est simple : retrouver un quartier où chacun peut circuler librement et vivre sans la peur permanente d’être victime d’un acte d’insécurité.

Par : Ndossi Moussavou Nziengui