Derniers articlesSOCIETE

Sotega : les habitants tirent la sonnette d’alarme face à l’insécurité

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 22 juillet 2026 à 16h27min
1 655 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue du quartier Sotega © GMT
Ecouter l'article

Dans le quartier Sotega, situé dans le 2ᵉ arrondissement de Libreville, c’est l’insécurité qui fait la loi. Entre vols, braquages et manque d’éclairage public, les habitants vivent dans une insécurité constante. Face à cette situation, ils sollicitent des mesures concrètes pour mieux protéger les populations et améliorer leur cadre de vie. 

À Sotega, la peur grandissante face aux actes de vol et aux agressions perturbent le quotidien de milliers d’habitants. Le phénomène de l’insécurité gagne de plus en plus de terrain et se répand au sein des ménages. « On est fatigués de toujours rester sur nos gardes. Aujourd’hui, même laisser quelques affaires dehors devient un risque », témoigne une riveraine excédée par cette situation. A côté des actes de vol et des agressions, un autre problème s’ajoute aux préoccupations des habitants, notamment l’absence d’éclairage public. 

L’éclairage public, un autre défi pour la sécurité à Sotega

En effet, en pénétrant le quartier, notamment en soirée, le constat est alarmant. Plusieurs zones sont insuffisamment éclairées voire sombres. Ce qui alimente encore le sentiment d’insécurité dans l’esprit des habitants, particulièrement pendant la nuit. « Quand la nuit tombe, certains vont se faufiler dans le noir pour arracher un sac ou pire. On évite au maximum de sortir parce qu’on ne sait pas ce qui peut arriver» confie un autre habitant de Sotega. Pour plusieurs riverains, améliorer l’éclairage permettrait de rendre les déplacements plus sûrs et de limiter les zones où certains actes peuvent être commis facilement. 

Ils appellent donc à une intervention des autorités afin de renforcer l’installation des lampadaires et assurer une présence continue d’une police de proximité, comme annoncée par les autorités. Au-delà de ces mesures, les populations estiment que la sécurité doit être une responsabilité partagée entre les autorités, les forces de l’ordre et les citoyens. Une meilleure communication entre les habitants et les services compétents pourrait permettre de signaler rapidement les problèmes et d’apporter des réponses adaptées. Pour les habitants de Sotega, l’objectif est simple : retrouver un quartier où chacun peut circuler librement et vivre sans la peur permanente d’être victime d’un acte d’insécurité.

Par : Ndossi Moussavou Nziengui

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 22 juillet 2026 à 16h27min
1 655 Temps de lecture 1 minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Manganèse : L’État accorde un coup de pouce fiscal majeur à Nouvelle Gabon Mining

23 juillet 2026 à 14h23min

Souveraineté alimentaire : le Gabon mise sur la formation pour moderniser la filière manioc

23 juillet 2026 à 12h51min

Bitam : le Centre social face à l’urgence d’une réhabilitation

23 juillet 2026 à 12h36min

Football : L’Alliance des États du Sahel vise l’organisation de la CAN 2032

23 juillet 2026 à 11h25min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page