Paiement à la Poste S.A : les épargnants dénoncent un manque d’information 

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Ils sont venus nombreux dès les premières heures de la matinée pour procéder à l’opération de remise de relevé d’identité bancaire à la Poste S.A , agence du Centre-ville ce mercredi 17 juin. Une opération qui succède à l’annonce du Président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema lors de son adresse à la nation le lundi 15 juin. Elle devrait ainsi voir des milliers d’épargnants rentrer en possession de leur gains après une longue attente.

Venus pas centaine cette deuxième journée, les clients de la Poste ont dû faire pieds et mains pour avoir accès à l’information. Dans les files devant les entrées, ce sont des jeunes aux personnes du troisième âge, qui se sont déplacés. Seulement, sur place, ils dénoncent un mauvais traitement. « Nous sommes arrivés pour d’aucuns depuis 5-6h du matin. On a pourtant rempli des fiches qu’ils nous ont données mais voilà qu’après c’est le contraire qu’on constate », a déclaré Aymard, un épargnant.

Le parcours du combattant pour l’information

En outre, c’est surtout le manque d’information qui ne passe pas dans la gorge de ces derniers. Malgré la programmation officielle du ministère de la Communication, nombreux sont ceux qui déplorent la rétention d’informations. « Ils faudraient qu’ils nous édifient sur la situation réelle car on sait que la semaine passée il y a eu un recensement. Et ceux qui ne l’ont pas fait mais sont aussi là, on veut des informations fiables pour éviter des déplacements inutiles », explique Moussavou, épargnant.

Assis ou debout, ces centaines d’épargnants de La Poste S.A espèrent derrière la grogne, que la suite des opérations sera plus édifiante. Il convient de rappeler que les opérations entamées depuis mardi à la suite de l’annonce du Président de la République mettent en priorité les agents recensés depuis 2019. Ces opérations s’effectuent dans toutes les agences de la Poste S.A installées sur l’ensemble du territoire national. Pour rappel, ce paiement est une première payé à hauteur de 10 milliards FCFA sur 32 milliards comme indiqué par le numéro un gabonais. Pour plus d’informations sur la situation, les clients sont invités à consulter le site ccp.laposte.ga.