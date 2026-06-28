Gabon-Cuba : adoption d’un projet de loi pour le transfèrement des prisonniers

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Réuni le 25 juin, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord sur l’exécution des sentences pénales entre le Gabon et Cuba. Signé le 27 septembre 2025 dans la capitale cubaine, ce texte franchit une marche essentielle vers son entrée en vigueur, après examen par le Parlement.

L’un des principaux axes de ce traité repose sur un mécanisme de transfèrement bilatéral. Concrètement, les citoyens gabonais condamnés par les tribunaux cubains auront la possibilité de regagner leur pays d’origine pour y purger le reste de leur peine. À l’inverse, les ressortissants cubains détenus au Gabon bénéficieront du même protocole, sous réserve que les conditions fixées par l’accord soient pleinement respectées.

Selon le communiqué officiel du Conseil, cette initiative traduit une volonté partagée de donner une impulsion nouvelle aux relations diplomatiques et judiciaires entre les deux États.

Briser l’isolement pour mieux réinsérer

Au-delà de l’aspect purement protocolaire, le gouvernement insiste sur la dimension profondément humaine de cet instrument juridique. L’exécutif rappelle qu’un détenu éloigné de ses repères fait face à de multiples obstacles. En permettant aux condamnés de purger leur sentence dans leur propre pays, la réforme ambitionne de gommer définitivement les barrières linguistiques et culturelles qui compliquent souvent la détention à l’étranger.

Le rapprochement familial devient ainsi un levier central de l’exécution de la peine. Les autorités gabonaises estiment que maintenir le lien avec les proches fluidifie la préparation à la vie civile, tout en limitant les risques de récidive une fois la liberté recouvrée.

Une protection renforcée des droits humains

Enfin, ce projet de loi se présente comme un gage de sécurité pour les expatriés. Pour Libreville, il s’agit d’un mécanisme de protection supplémentaire garantissant le respect de la dignité et des droits fondamentaux des prisonniers à l’international, grâce à des conditions d’incarcération plus adaptées. Prochaine étape : le débat parlementaire, qui validera définitivement les modalités de ce rapprochement judiciaire.