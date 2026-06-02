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Alex González García : «Cuba sera toujours reconnaissante du soutien permanent qu’elle reçoit du Gabon»

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 2 juin 2026 à 8h30min
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Alex Gonzalez Garcia, Ambassadeur de Cuba au Gabon reçu en audience par le président Brice Oligui Nguema © D.R.
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Les relations entre le Gabon et Cuba, initiées le 26 mars 1974, dépassent le cadre de la simple courtoisie diplomatique. Elles s’enracinent dans une fraternité historique et une solidarité indéfectible. Comme le souligne Alex González García, Ambassadeur de la République de Cuba près la République gabonaise, dans une interview accordé à Gabon Media Time , « les relations bilatérales entre Cuba et le Gabon s’inscrivent dans l’esprit de fraternité et de solidarité qui unit l’île caribéenne à ce grand continent ». Au-delà d’une coopération médicale et biotechnologique déjà fructueuse , c’est sur le terrain de la politique internationale que Libreville affirme avec force son alliance avec La Havane.

Face aux défis mondiaux, les deux nations affichent une unité remarquable au sein des instances multilatérales. « Cuba et le Gabon partagent un haut niveau de convergences dans leurs projections au sein des organismes internationaux », explique le diplomate cubain. Membres actifs du Mouvement des pays non alignés et du Groupe des 77 plus la Chine , le Gabon et Cuba se considèrent comme des États défenseurs de la paix, du droit international et de l’environnement.

Ce front uni se traduit par un appui mutuel constant, mais c’est surtout l’engagement gabonais contre le blocus américain qui scelle la profondeur de cette relation. L’ambassadeur rappelle que son pays « sera toujours reconnaissante du soutien permanent qu’elle reçoit du Gabon dans sa lutte contre le principal obstacle à son développement : le blocus du gouvernement américain, imposé à mon pays depuis plus de 67 ans ». Cette mesure asphyxie l’économie de l’île et freine ses programmes de collaboration avec l’Afrique.

Le courage diplomatique de Libreville à l’ONU

Pour Cuba, la position du Gabon est un symbole puissant. Chaque année, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies, Libreville ne se contente pas d’aligner son vote en faveur de la levée des sanctions économiques. L’ambassadeur Alex González García salue chaleureusement cet acte.  « Le Gabon non seulement vote chaque année aux Nations Unies aux côtés de Cuba en faveur de la levée du blocus, mais ses dirigeants ont l’immense courage de dénoncer ces politiques injustes et génocidaires dans leurs discours ».

Ce soutien politique direct permet de briser l’isolement que tente d’imposer Washington à la grande nation scientifique de la Caraïbe.

Un élan redynamisé par la visite présidentielle de 2025

L’axe Libreville-La Havane a franchi un nouveau cap en septembre 2025 lors de la visite officielle du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, à Cuba. Ce déplacement, le premier d’un chef d’État gabonais depuis huit ans , a permis de consolider les liens politiques au plus haut niveau.

Malgré les pressions et les obstacles économiques extérieurs , la volonté politique partagée reste inébranlable. L’ambassadeur se montre particulièrement optimiste pour l’avenir. « Quand il y a une volonté politique et une disposition, comme c’est le cas des actuels gouvernements de Cuba et du Gabon, tout est possible », a-t-il indiqué. En réaffirmant son soutien politique indéfectible, le Gabon se positionne non seulement comme un partenaire historique, mais aussi comme la porte d’entrée privilégiée de l’expertise cubaine en Afrique centrale.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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