Gabon : le gouvernement pour une Fonction publique plus proche, plus moderne et plus performante

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À l’occasion de la Journée internationale des services publics célébrée ce 23 juin 2026, le gouvernement gabonais a réaffirmé sa volonté de transformer en profondeur l’administration publique. Placée sous le signe du capital humain, de l’innovation et de la performance, cette édition a également marqué le lancement du Village du service public, une initiative destinée à rapprocher les administrations des citoyens et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers.

Longtemps critiquée pour sa lenteur, sa complexité et son éloignement des préoccupations quotidiennes des populations, l’administration gabonaise est aujourd’hui appelée à se réinventer. C’est le message porté par la ministre de la Fonction publique, Laurence Mengue-Me-Nzoghe épouse Ndong, à l’occasion de la Journée internationale des services publics célébrée ce mardi 23 juin.

Placée sous le thème « Capital humain, innovation et performance : bâtir une administration publique moderne au service des citoyens », cette célébration s’inscrit dans la dynamique des réformes engagées par les autorités de la Ve République sous l’impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Restaurer la confiance entre l’administration et les citoyens

Pour la ministre de la Fonction publique, le service public demeure le premier visage de l’État auprès des populations. Derrière chaque acte administratif, chaque établissement scolaire, chaque centre de santé ou chaque service de sécurité, ce sont des milliers d’agents publics qui assurent quotidiennement la continuité de l’action publique.

« Le service public est le visage quotidien de l’État », a rappelé Laurence Mengue-Me-Nzoghe épouse Ndong, saluant l’engagement des agents publics souvent confrontés à des conditions de travail exigeantes. Au-delà de cet hommage, le gouvernement affiche une ambition claire : construire une administration davantage fondée sur la performance, l’éthique, la transparence et l’obligation de résultat. Une orientation qui vise à restaurer durablement la confiance entre les usagers et les institutions publiques.

Le Village du service public pour rapprocher l’État des Gabonais

Cette volonté de proximité prendra une forme concrète avec l’organisation, les 24 et 25 juin à Libreville, du Village du service public sur l’esplanade du ministère de la Fonction publique. Pendant deux jours, administrations et organismes publics accueilleront les citoyens afin de présenter leurs missions, expliquer leurs procédures et répondre directement aux préoccupations des usagers.

L’initiative ambitionne de réduire la distance souvent constatée entre l’administration et les administrés tout en améliorant l’accès à l’information publique.

Une administration au cœur de la transformation de l’État

À travers cette célébration, les autorités entendent rappeler que la modernisation de l’administration constitue l’un des piliers de la transformation de l’État. Dans un contexte marqué par la digitalisation des services, la recherche de performance et l’amélioration de la gouvernance publique, le capital humain apparaît plus que jamais comme un levier stratégique.

Pour le gouvernement, l’enjeu dépasse désormais la simple gestion administrative. Il s’agit de construire une administration capable d’accompagner efficacement les ambitions de développement du pays tout en répondant aux attentes croissantes des citoyens en matière de qualité de service. Une ambition qui place désormais la performance publique au cœur du projet de modernisation de l’État gabonais.