AGASA : 342 produits impropres à la consommation saisis dans le Haut-Ogooué

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L’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (AGASA) a procédé récemment à une importante saisie dans la province du Haut-Ogooué. À l’issue d’une inspection inopinée dans un établissement de restauration, les inspecteurs ont retiré du circuit 342 produits alimentaires impropres à la consommation. Plusieurs de ces denrées avaient dépassé leur date limite de consommation et représentaient un risque réel pour la santé des consommateurs.

Cette nouvelle opération met en évidence l’importance des contrôles inopinés réalisés par l’AGASA sur l’ensemble du territoire national. Sans cette intervention des inspecteurs, ces produits non conformes auraient pu être servis aux clients de l’établissement, exposant ces derniers à des risques d’intoxication alimentaire et à diverses maladies d’origine alimentaire. La saisie immédiate de ces denrées a ainsi permis d’éviter un éventuel problème de santé publique.

Des contrôles indispensables pour protéger les consommateurs

Les inspections surprises constituent un outil essentiel dans la lutte contre l’insalubrité alimentaire. Elles permettent de vérifier le respect des normes sanitaires, de détecter les produits périmés ou mal conservés et de rappeler aux professionnels de la restauration leurs responsabilités en matière de sécurité alimentaire. À travers ces opérations, l’AGASA veille à ce que les aliments mis à la disposition des populations répondent aux exigences de qualité et de sécurité.

En retirant ces 342 produits impropres à la consommation, l’AGASA réaffirme son engagement en faveur de la protection des consommateurs. Cette intervention dans le Haut-Ogooué démontre la nécessité de maintenir des contrôles réguliers et inopinés afin de prévenir les risques sanitaires avant qu’ils ne se transforment en incidents graves. Derrière chaque inspection se cache une mission essentielle : garantir aux populations des aliments sains et préserver durablement la santé publique.